王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場

記者徐白櫻／高雄22日電
立法院前院長王金平（右三）21日舉辦從政50年感恩餐會，高雄藍綠人士雲集。（記者徐白櫻／攝影）
立法院前院長王金平（右三）21日舉辦從政50年感恩餐會，高雄藍綠人士雲集。（記者徐白櫻／攝影）

立法院前院長王金平昨舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌，地方藍綠要角雲集，他說，希望未來持續促進各界和諧、兩岸和平。現場也上演2026角力，立委兼國民黨高市黨部主委柯志恩以「教科書」形容王，並說明年高雄市長選舉一定要贏得光榮，「讓王院長從政51周年更為光彩」。

國民黨副主席李乾龍、無黨團結聯盟主席林炳坤、前立委林益世、鍾紹和等出席昨天餐會；綠營除了陳其邁，角逐2026高市長黨內初選的立委邱議瑩、許智傑和賴瑞隆也到場致意。

王金平自曝未邀請國民黨主席鄭麗文，稱「柯志恩才是代表國民黨」。白派大老、中華民國農會理事長蕭漢俊解釋，餐會宴請對象以高雄縣市為主，沒邀黨中央人士，李乾龍是基於私交出席，不是刻意不邀鄭，外界誤解大了。

王金平偕妻子陳彩蓮進入會場接受眾人喝采，王說，太太列為第一個要感謝的對象，因三個小孩都是在他從政後出生，家事小孩全由她一人操勞，當年只有她是唯一反對他選總統，最後選擇尊重太太的意見，「聽某嘴大富貴」。

王還透露，「公道伯」稱號是出自前台南縣長陳唐山之口，後來愈來愈多人這樣稱呼，他對這個稱號感到很開心。

