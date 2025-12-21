不副署、嗆倒閣、憲訴法違憲 綠營險棋3部曲向在野開戰

我的頻道

記者周佑政／台北21日電
賴政府透過綿密的憲政攻勢三部曲，全面向在野開戰。（記者林澔一／攝影）
在朝野持續對立之際，行政院日前宣布不副署財劃法，隨後開嗆在野「可以倒閣」，緊接著憲法法庭「復活」，做出今年第一號宣判，宣告新版憲訴法違憲。賴政府透過綿密的憲政攻勢三部曲，全面向在野開戰，雖然連綠營內部都認為是險棋；但恢復憲法法庭運作，確實也是阻止藍白繼續在國會「為所欲為」的有效方式。

府院開闢憲政戰場，希望反制藍白所主導的立法院。據了解，府院高層已就此討論一段時間，相關人士說，由於立法院不斷通過違憲且窒礙難行的法案，除了憲訴法修法已實質癱瘓憲法法庭、財劃法讓中央政府明年起被迫舉債超過五千億元、停砍年金案更讓年改走回頭路，恐讓退撫基金再提前四年破產。

相關人士指出，服從多數、尊重少數固然是民主制度精神，但藍白不斷通過有違憲之虞的法案，更進一步修法，將大法官人事同意權與大法官職權緊緊綁住，完全阻礙憲法法庭功能；為了捍衛憲政，政院不副署違憲法案、讓憲法法庭恢復運作，「是沒有辦法中的辦法，也是不得不」。

但也有民進黨內人士表示，不副署是一步險棋，執政高層事前已經預判，祭出此一憲政手段後，藍白當然會出招反制，而對在野黨而言真正能「反制」的方式就是倒閣，但藍白幾乎不可能倒閣，因依法立法院提出倒閣，總統得解散國會，藍白不可能冒著如此大的政治風險與成本推動倒閣。

至於藍白將對賴總統提出彈劾，黨內人士說，彈劾要有超過半數立委提議、三分之二以上決議，藍白在立法院席次過半，雖能提出彈劾，但在民進黨反對下，彈劾不會成案；在彈劾議題上，賴總統接下來要面對的是，依法經半數以上立委提議彈劾總統，得邀被彈劾人列席說明；藍白一定會邀賴總統到國會說明，屆時如何攻防，是接下來執政高層要思考的課題。

彈劾 民進黨 大法官

