台朝野陷憲政爭議 藍白出招彈劾卓榮泰、賴清德

記者林銘翰、蔡晉宇／台北報導
台灣的在野黨國民黨與民眾黨立委在立法院通過臨時提案，譴責賴清德總統與行政院長卓榮泰，並將卓榮泰移送監察院彈劾。(記者季相儒／攝影)
台灣朝野的憲政僵局愈演愈大，行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，在野黨國民黨與民眾黨立委聯手在立法院委員會通過譴責賴清德總統與卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團預告，將率全體在野立委在議場前舉行「彈劾違憲總統」記者會，進一步提案彈劾賴清德總統。

據了解，藍白將在記者會宣布彈劾賴清德後，預計下周二程序委員會正式提案，並列入下周五院會議程，屆時藍白會提出彈劾案處理日程，並召開全院委員會、公聽會等，預計將延長戰線在一個月後送交院會表決。

在野黨要求彈劾總統和閣揆，監察院將巡察行政院，監院將說明調查、彈劾、糾舉等職權行使結果，也會針對社會關注議題提出詢問，並請行政院說明回覆，引發關注。

賴清德表示，非常希望不分黨派立委都能支持總預算審議，財劃法也能再次討論。卓榮泰回應，啟動副署權目的是讓所有議題回歸憲政機制；在野的行動證明維持憲政機關運作必要性，只要有任何憲政機制可以引用，他願意面對。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，即便立法院三分之二的門檻達標，通過總統彈劾案，下一步就會送至憲法法庭審理；但憲法法庭已被藍白聯手癱瘓了，根本無法開會審案。總統府至截稿前未回應。

立法院司法及法制委員會18日邀請府院祕書長等人報告並備質詢，總統府祕書長潘孟安以「憲政慣例」為由拒絕出席。委員會主席翁曉玲說，民主政治的基本原則，權力必須受到監督，總統府有必要向全民交代清楚；即便祕書長不便出席，至少要派副祕書長，否則就是失職跟瀆職。民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強分別提出臨時提案，經舉手表決通過。

黃國昌在提案指出，賴總統拒絕公布、卓榮泰更拒絕副署立法院三讀通過的財劃法，建請委員會提出最嚴厲譴責，並將卓榮泰移請監察院彈劾。羅智強則在提案指出，嚴正譴責潘孟安刻意迴避國會監督，藐視國會的行徑。黃國昌表示，「潘孟安今天不來，等到立法院召開全院委員會，依照立法院職權行使法規定，（被彈劾人）賴清德必須列席說明。」

藍白打出彈劾牌，啟動不同流程。總統部分，需由立法院全體立委二分之一以上提議、全體立委三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理，若經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職；在憲法法庭中彈劾要成立須經大法官現有總額三分之二同意，且同意人數不得低於九人，但台灣目前的大法官人數僅八人。

至於行政院長的彈劾權由監察院行使，須經監委兩人以上提議、九人以上審查及決定成立後，即向懲戒法院提出。監察院回應，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

彈劾 卓榮泰 賴清德

