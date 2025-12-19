謝長廷可望接掌台日關係協會

日本秋季授勳的大綬章親授式11日於皇居舉行，總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。（謝長廷提供、中央社）

海基會董事長吳豊山任期到今年12月31日。蘇嘉全若出任海基會董座，其台日關係協會會長職務，則傳出可能由甫獲日本 天皇親授最高榮譽「旭日大綬章」的駐日前代表謝長廷接棒。黨內人士表示，謝長廷熟稔對日事務，若出任台日關係協會會長，相信能很快上手。知情人士表示，不排除將新任海基會董事長人選與台日關係協會會長異動做連動考量。

本報系聯合報報導，謝長廷曾掌舵黨內重要派系謝系，但自他二○一六年外派日本後，謝系就已轉型。謝長廷上月獲得日本德仁天皇親頒「旭日大綬章」，顯示其八年駐日有成，謝長廷返台後圓山大飯店舉行祝賀會，與昔日謝系子弟兵齊聚，成另類「秀肌肉」。

主持活動的前立委謝欣霓說，從謝長廷駐日前宣布解散謝系那天，好久沒有六代同堂了。過去是謝系成員的行政院長卓榮泰、民進黨 秘書長徐國勇、行政院副秘書長阮昭雄都與會。網友留言「謝系回來了」，謝欣霓說，現在只是感情的連線。

中央社報導，謝長廷是民進黨核心創黨元老之一，歷任台北市議員、立法委員、高雄市長、民進黨主席、行政院長；2016年至2024年擔任駐日代表，對日關係經營相當綿密深入，並於今年11月獲日本天皇親授最高榮譽的「旭日大綬章」，為首位獲此殊榮的台灣駐日代表。

日本於1972年9月29日轉向與中華人民共和國建交，同年12月1日成立「財團法人交流協會」（2017年改名為日本台灣交流協會），中華民國 於同年12月2日成立「亞東關係協會」（2017年改名為台灣日本關係協會），二者皆為人民團體，作為台日兩國間事務溝通與互動平台，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等非政府間實務關係。

知情人士指出，若由謝長廷接掌台日關係協會，有望更進一步深化台日雙邊關係，特別是日本首相高市早苗堅定護衛民主自由，支持台日攜手打造排除中國干預的「非紅供應鏈」，亦期待深化在半導體、人工智慧與經濟安全保障等領域的合作。