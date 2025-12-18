藍白提賴清德彈劾案「如袁世凱危害民主憲政」 總統府：予以尊重

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統錄影聲援外，也批國會濫權、在野獨裁，令朝野對抗升溫。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案。圖為賴清德被Ｐ圖為袁世凱，藉以諷刺。(記者屈彥辰／攝影)

行政院長卓榮泰 不副署財劃法修正案，賴清德 總統錄影聲援外，也批國會濫權、在野獨裁，令朝野對抗升溫。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今(19)共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾 案，並展開全國公聽會，要求賴清德赴立院報告等。根據彈劾文內容，指至今日止，距賴清德收到立法院咨請公布今年修正的財劃法，已超過憲法第72條規定的10日，構成違憲失職，危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭，故對其提出彈劾案。總統府發言人郭雅慧對此表示，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。

藍白立院黨團今共同宣布針對賴清德提出彈劾案，案由指鑑於被彈劾人賴清德對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗的財劃法透過行政院院長以不副署之方式配合，不依憲法第72條規定公布，違憲失職，依憲法增修條文第4條第7項及「立法院職權行使法」第42條規定，對賴清德提出彈劾案。

根據彈劾案說明，立法院11月14日三讀通過修正財劃法，行政院經總統核可移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。賴清德原應依憲法第72條規定於10日內公布，賴清德竟不遵憲法第72條憲法義務，12月12日主動邀集民進黨立委於民進黨中央黨部進行便當會，主導該會議，並於會後宣稱將「採不副署或副署之後不執行，交由行政部門做出最終決斷」。賴清德推動主導該違憲行動，在場縱有部分執政黨立委反對，賴清德仍執意為之，更促使卓榮泰配合其行動。卓榮泰送出不副署簽文後，賴清德再於同日以「總統用牋」函文立法院長韓國瑜，意圖推諉卸責於卓榮泰。

中華民國行憲百年來，依憲法及憲法增修條文規定，行政院對立法院負責,，署制度旨在制衡總統權力，絕非授予行政部門可逕行否決沒收立法院職權之工具，總統就立法院通過之法律，可由行政院經總統核可提起覆議，若覆議失敗，則須於收到立法院咨文後10日內公布。財劃法覆議失敗後公布法律為總統憲法義務，總統並無任何裁量權，自中華民國行憲以來，亦從未有任何總統曾違反憲法之法律公布義務。縱使總統自己不認同法案內容，也須在憲法、法律所允許之合法方式下為之，賴清德卻不依循合法管道，與同黨立委、行政院長以違憲之手段，共同顛覆民主體制與法治國原則，其行為已明確違反憲法第72條。

此情此景，何其相似於110年前之中國，時任臨時大總統袁世凱以「穩定國家、避免內亂」為辭，逐步架空國會，解散政黨、迫害異己，終至廢除選舉、沒收民權。袁世凯最後更以「國情不宜民主」為藉口，自立為帝。歷史早已反覆證明，凡以「國家需要」為名削弱國會者，最終必以「穩定秩序」為由踐踏人民。民主之死，往往不是倒在坦克之下，而是消失在一次又一次「看似合法、實則專斷」的政治奪權之中。

至今日止，距賴清德收到立法院咨請公布今年修正財劃法，已超過憲法第72條所規定之10日，已明確違反憲法第72條之憲法義務，構成違憲失職行為。危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭。為維護中華民國之憲政體制，反帝制、反獨裁、反專制擴權，根據憲法增修條文第4條第7項，對賴清德提出彈劾案。

賴清德今天至竹科出席「台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會」時未受訪，由總統府發言人郭雅慧代為發言。提及在野黨立委今提案彈劾賴清德總統，郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定以此3大原則決定不予副署。

郭雅慧也公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31日之前完成審查，今天已經19日，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。