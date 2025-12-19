我的頻道

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

國安修法 學者：釀寒蟬效應 引發違憲疑慮

台灣新聞組／台北19日電
行政院會通過「陸海空軍刑法」等4項國安修法草案，軍人「不盡責」降敵，最重判10年；示意圖。(本報資料照片)
行政院會拍板國安相關修法，增訂任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰百萬，遭質疑侵害言論自由，行政院政務委員林明昕說明，這是基於公民與政治權利國際公約，在兼顧言論自由情況下增訂的行政罰，且須符合「公開鼓吹、倡議」，並非私下在家聊天、傳訊息給家人就構人於罪。學者質疑，此舉將導致行政權力集中，造成寒蟬效應，影響言論自由，況且現在並非動員戡亂時期，本次修法已引發違憲疑慮。

本報系聯合報報導，修法也新增網路言論涉鼓吹戰爭，情節重大時內政部可要求網路接取服務者停止解析。林明昕解釋，數發部會採取限制瀏覽、移除等相應措施，過去兒少保護及菸害防制相關法規已有類似設計；只要有人檢舉、機關主動發現就會處理，「不會一直在網路上當警察，一直巡邏得不停」。

行政院政務委員馬永成提到，過去有陸配鼓吹武統遭限期離境，馬永成補充，修法固然有一部分與陸配有關，但基礎還是建立在公民與政治權利國際公約，且陸配涉及武統言論，陸委會也有相關法規可處理。

此外，現行國安法無法處罰參與組織者，修法增訂參與組織罪，並將發展組織罪構成要件修改為「足以生危害於國家安全或社會安定」。林明昕說，光參與組織不見得就有罪，必須達到一定要件，至於何謂危害國安、社會安定，必須回歸個案判斷。

另據台北中國時報報導，學者質疑，民進黨政府攻勢綿密，是有計畫性針對在野黨強化「戰與對抗」，此舉將導致行政權力集中，造成寒蟬效應，影響言論自由，況且現在並非動員戡亂時期，本次修法已引發違憲疑慮。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析指出，從政治操作層面，可看出民進黨仍以強化「抗中牌」作為核心戰略，這波國安修法並非單點行動，而是與行政院長卓榮泰拒絕副署等戰術配合，形成一套有節奏、計畫性的政治攻勢。

他表示，綠營對內鞏固基本盤，對在野黨則刻意拉高對抗強度，將政治論述全面導向戰與對抗的邏輯，使得在野陣營陷入被動，導致藍白至今仍未能提出有效反制戰術。

鈕則勳指出，民進黨政府修改「國安法」的最大問題，在於誰來認定觸法？如何認定？若行政官署握有高度裁量權，卻缺乏清楚、公正、可受檢驗的機制，極可能流於自由心證，甚至讓行政機關成為意識形態的執行者。尤其涉及言論限制更應謹慎，若將網路言論無限上綱，交由行政單位主觀判斷下架與裁罰，恐引發侵害言論自由的疑慮，並在社會累積反彈能量。

法學博士桂宏誠指出，民主制度對言論自由容許空間本應較寬鬆，即便有人鼓吹極端或激進主張，若未具實質影響力、未造成即時危害，通常不會成為被處罰的對象，民進黨政府若要限制人民言論自由，必須符合「憲法」第23條所要求的比例與必要性原則。

他強調，國家若未正式宣布進入戰爭或動員狀態，卻以國安為由大幅壓縮言論空間，等同讓社會進到高度對立、隨時備戰的政治氛圍，整體修法已帶有「動員戡亂時期」的味道，且草案以行政罰作為主要處置方式，實務上恐由內政部等主管機關單方面認定，將高度政治性的判斷權交由行政機關掌握，不僅裁量權過大，也缺乏司法審查保障，同樣存在明顯的違憲疑慮。

開南大學副校長陳文甲則認為，此次修國安法規是在當前情勢險峻下推出，當然具有一定的正當性以及嚇阻效果，並有助維護主權與民主秩序，但相關規範若界線不夠明確，可能擴大執法裁量權，或逼迫民眾自我審查，對於言論自由產生寒蟬效應，以此為政治目的，恐怕會造成民眾反彈。

水底情深…台女與閨密丈夫學潛水 譜出不倫戀環島激戰還想三人行

謝長廷可望接掌台日關係協會

