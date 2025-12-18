我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

冷眼集／自己人都不挺 賴清德、卓榮泰還要蠻幹？

記者 蔡晉宇、林河名
行政院長卓榮泰行使不副署權，總統賴清德說是捍衛民主憲政。圖為賴清德（左）、卓榮泰（右）16日出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」場景。(記者曾學仁／攝影)
行政院長卓榮泰對立院三讀修正的財劃法不予副署，朝野僵局難解。府院17日再度加碼，賴總統公開力挺卓揆「捍衛民主憲政」，政院也拋出「不副署三原則」，讓朝野對峙情勢再升高。但從柯建銘、林濁水到王世堅，對「不副署」都有不同意見；賴卓繼續衝擊憲政運作，自己人還挺得下去？

儘管賴清德總統日前召集的綠營立委便當會上「一團和氣」，但繼民進黨立院黨團總召柯建銘認為「沒有不副署的空間」，立委王世堅17日也說他個人有不同意見，在在顯示出綠營內有雜音。所謂「不副署是合憲手段」，也不是賴卓自己說了算。

賴總統日前出手整合黨內意見，可以嗅出幾層政治意涵：首先，賴卓恐怕也自知「不副署」後座力強，黨籍立委會有意見，才要先找大家來「摸頭」，建立共識；再者，此事非同小可，已非卓揆能自行與黨內溝通的範圍，非得由賴總統出面，拉著全黨立委背書不可。

便當會上20多位民進黨立委發言，除了柯建銘和賴清德「唱反調」外，多為力挺不副署的意見；但看似大團結，其實更多民進黨立委選擇「無言以對」。王世堅就直言，他有不同意見，只是選擇不發言，他認為執政黨應「萬事隱忍」，用協商化解衝突。

王世堅這句「萬事隱忍」，其實苦口婆心。民進黨去年1月贏得總統大選，取得中央執政權，但一年多來，幾乎不與在野溝通，形同「贏賭又要贏話」；但問題是，賴總統的得票僅有四成，民進黨在國會且未過半，這樣的「雙少數」政府，一再選擇與在野對撞，怎麼可能順利施政？

對於憲政僵局，綠營只知喊話要在野黨讓憲法法庭恢復運作，卻不反省目前大法官的缺額，有待賴總統盡快補提人選；行政院又自設「不副署三原則」，根本是自任大法官、太上皇，也讓人質疑，莫非府院想要取代憲法法庭，才遲遲不提名人選補實大法官？

賴總統政治性格剛烈，黨內若不是老成如柯建銘、有人氣如王世堅，恐怕無人敢說真話；但若加碼政治對立，必將推升惡意螺旋，引發黨內外更大反彈，賴總統不應低估其後果。

王世堅 民進黨 柯建銘

