政院不副署 王世堅盼黨慎思 林濁水酸卓榮泰如太上總統

行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨立委王世堅表示，自己對不副署有不同看法，希望黨能夠慎思，用協商化解衝突。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨 立委王世堅 昨天表示，自己對不副署有不同看法，他在日前賴總統召集的便當會選擇不發言、接受黨的安排，但希望黨能夠慎思，即便在野黨有蠻橫的地方，身為執政黨就萬事隱忍，用協商化解衝突。

據指出，身兼民進黨主席的賴清德總統日前邀集綠營立委便當會，民進黨立院黨團總召柯建銘 即認為「沒有不副署空間」，政院也不能不執行。

王世堅表示，他身為執政黨立委，黨怎麼決定，他就遵守，但他個人有不同的看法：執政有幾個原則，例如抓大放小，如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病，只見針孔不見山洞；但他既然沒有發表看法，只能接受黨的安排，希望未來能夠有所改變。

王世堅指出，柯建銘有缺點也有優點，否則也不會稱霸政壇30年，他雖然不知道柯建銘有什麼看法，但大家總是殊途同歸，認為執政黨要負最終責任，因此他希望民進黨能夠在這一點慎思，即便現在在野黨有蠻橫不講理的地方，但是身為執政黨，就是要萬事隱忍、盡量用協商方式化解衝突，這是民主的常規，民主政治本來就是有不同政黨，大家有不同的聲音，執政者就是要去委曲求全，所有的改革都是必須一步一步來達成的。

前立委林濁水批評，卓的作法，阻擋總統履行公布的憲法義務，形同太上總統。林濁水表示，依照憲法「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之，但總統得依照本憲法第57條之規定辦理」。依憲法第57條規定，行政院要制衡立法院有提覆議之權。但行政院長如今捨覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務。