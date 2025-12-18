王金平：副署是義務 政院作法不可思議、不以為然

立法院前院長王金平。（記者曾原信／攝影）

行政院長卓榮泰「不副署」再修版財政收支劃分法，賴清德 總統也錄影談話表示支持，指國會濫權、在野獨裁。第10屆卸任國民黨 立委前晚例行聚會，由立法院前院長王金平 作東宴請，有與會者說，王金平在席間表達對行政院不副署，感到不可思議、不以為然。

國民黨主席鄭麗文是第10屆立委，也出席這場聚會。有與會的前藍營立委說，王金平認為副署不只是義務，也是行政院長的責任，怎麼會拒絕？他覺得不可思議，非常不以為然。

與會者表示，鄭麗文也覺得「很誇張，沒有想到民進黨會玩到那麼離譜」；民進黨立院黨團總召柯建銘至少了解遊戲規則、承認遊戲規則，賴清德總統就是要硬搞。

與會者說，大家東聊西聊，大家覺得還是「政黨輪替比較重要」。

針對停砍公教年金修法，卓榮泰已表示不提覆議，退休公教團體憂心政院是否會比照財劃法不副署。全國公務員協會前理事長李來希說，除非提出覆議讓立法院重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間，行政院長副署與否不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法的怠惰，與不法直接侵害人民權益。

李來希認為，行政院長拒絕副署，只是執行者的政治意圖與表態而已，對公教利害關係人的權益毫無影響，頂多只是爭訟拖延時日而已，這幾天夥伴們的擔心溢於言表，好多人公開或私下溝通，要他表態，對於這樣一個無法無天的執政黨除了無奈與嘆息之外，他們只能奮戰到底，不信公理喚不回。