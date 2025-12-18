我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

王金平：副署是義務 政院作法不可思議、不以為然

記者屈彥辰、鄭媁／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院前院長王金平。（記者曾原信／攝影）
立法院前院長王金平。（記者曾原信／攝影）

行政院長卓榮泰「不副署」再修版財政收支劃分法，賴清德總統也錄影談話表示支持，指國會濫權、在野獨裁。第10屆卸任國民黨立委前晚例行聚會，由立法院前院長王金平作東宴請，有與會者說，王金平在席間表達對行政院不副署，感到不可思議、不以為然。

國民黨主席鄭麗文是第10屆立委，也出席這場聚會。有與會的前藍營立委說，王金平認為副署不只是義務，也是行政院長的責任，怎麼會拒絕？他覺得不可思議，非常不以為然。

與會者表示，鄭麗文也覺得「很誇張，沒有想到民進黨會玩到那麼離譜」；民進黨立院黨團總召柯建銘至少了解遊戲規則、承認遊戲規則，賴清德總統就是要硬搞。

與會者說，大家東聊西聊，大家覺得還是「政黨輪替比較重要」。

針對停砍公教年金修法，卓榮泰已表示不提覆議，退休公教團體憂心政院是否會比照財劃法不副署。全國公務員協會前理事長李來希說，除非提出覆議讓立法院重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間，行政院長副署與否不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法的怠惰，與不法直接侵害人民權益。

李來希認為，行政院長拒絕副署，只是執行者的政治意圖與表態而已，對公教利害關係人的權益毫無影響，頂多只是爭訟拖延時日而已，這幾天夥伴們的擔心溢於言表，好多人公開或私下溝通，要他表態，對於這樣一個無法無天的執政黨除了無奈與嘆息之外，他們只能奮戰到底，不信公理喚不回。

王金平 賴清德 國民黨

上一則

冷眼集／自己人都不挺 賴清德、卓榮泰還要蠻幹？

下一則

政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段

延伸閱讀

評／賴清德挺卓榮泰不副署 犯了2個低級錯誤？

評／賴清德挺卓榮泰不副署 犯了2個低級錯誤？
停砍公教年金 賴清德定調不走回頭路 卓榮泰稱不覆議 避談副署

停砍公教年金 賴清德定調不走回頭路 卓榮泰稱不覆議 避談副署
新聞評論／甘為卓榮泰墊腳 賴清德踐踏總統權責

新聞評論／甘為卓榮泰墊腳 賴清德踐踏總統權責
卓榮泰嗆對藍白忍無可忍 蔣萬安：民眾常用這4字抱怨民進黨

卓榮泰嗆對藍白忍無可忍 蔣萬安：民眾常用這4字抱怨民進黨

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」