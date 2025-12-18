我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段

台灣新聞組／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議及朝野僵局。圖為立法院長韓國瑜（左）17日主持黨團協商前，主計長陳淑姿（右二）在會場外的樓梯口與韓國瑜先行溝通。（記者黃義書／攝影）
行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議及朝野僵局。圖為立法院長韓國瑜（左）17日主持黨團協商前，主計長陳淑姿（右二）在會場外的樓梯口與韓國瑜先行溝通。（記者黃義書／攝影）

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。各界關注日前完成三讀的停砍公教年金法案是否比照不副署？行政院昨指出，卓揆已表明，若法案違反憲法權力分立、破壞民主程序，以及施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害，就會考慮以不副署守護憲法。

藍白如何反制，備受矚目。民眾黨主席黃國昌昨天提到，前天曾與國民黨討論反制手段；國民黨中央證實，黨主席鄭麗文有與會。至於是否將上街抗爭，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，只要在對的時機，就會做該做的事情，走上街頭也是合法手段之一。

昨有媒體報導民眾黨立委張啓楷表示，在野正密切討論告發卓榮泰瀆職、擬對賴總統提出彈劾案。不過，他受訪時澄清，此事還要經內部討論，只是最近有人提出建議，「在野黨不能完全沒有動作，要窮盡一切所有辦法，我也認為這是該做的事」。

對於目前立法、行政院間的僵局，立法院副院長江啟臣昨說，問題不是出在立法院議事過程，而是政黨間對立，能不能溝通、協商；政黨需要和解，總統應召開國是會議，且政黨間的溝通對話和協商，恐怕是比立法院議事運作來得更重要的事情。

黃國昌昨接受廣播專訪指出，財劃法攸關中央與地方政府的財源，民進黨過去宣稱該法有嚴重的制度問題，前台北縣長蘇貞昌、台南市前市長賴清德皆是如此主張，結果掌權後全變廢紙一張，賴清德總統和卓榮泰正在向台灣民主宣戰，「國會三讀通過的法律，要不要執行我說了算」。

外界好奇在野黨是否發動上街抗議，黃國昌表示，接下來要有長期抗戰的準備，下一步必須謀定而後動，因為一旦踏上這條路，賴總統就不會再回頭。他說，外界很多建議跟聲音他都有聽到，現在必須用智慧戰勝邪惡政權。

針對鄭麗文與黃國昌前天會面，吳宗憲昨在國民黨中常會後受訪表示，雙方若達成任何具體作為的共識，會向外界報告，國民黨不會排斥任何的合法手段。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法惹議，國民黨籍立法院司法及法制委員會召委翁曉玲增列議程，今天邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人赴立法院專案報告。但總統府發言人郭雅慧昨說，潘孟安僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，形同預告潘不會列席；委員會並未收到行政院假單，張惇涵可望列席。

郭雅慧表示，總統府已函復委員會說明，潘孟安僅在審議年度預算案，與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例。但翁曉玲說「我不同意」，她批評潘孟安此舉是藐視國會，且不敢對社會公開說明，為何總統不公告立法院已經通過的法律？賴清德總統所作所為，是搞獨裁，做皇帝、不惜毀憲亂政。

國民黨 黃國昌 卓榮泰

上一則

王金平：副署是義務 政院作法不可思議、不以為然

下一則

美次卿海爾伯格：首屆矽和平峰會 台列「事實清單」

延伸閱讀

評／賴清德挺卓榮泰不副署 犯了2個低級錯誤？

評／賴清德挺卓榮泰不副署 犯了2個低級錯誤？
賴清德邀國政茶敘 黃國昌：賴想當皇帝又不想揹責任

賴清德邀國政茶敘 黃國昌：賴想當皇帝又不想揹責任
賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你
換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」