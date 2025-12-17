評／賴清德挺卓榮泰不副署 犯了2個低級錯誤？

我的頻道

記者林新輝/台北即時報導
行政院長卓榮泰行使不副署權，總統賴清德說是捍衛民主憲政。圖為賴清德（左）、卓榮泰（右）16日出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」場景。(記者曾學仁／攝影)
行政院長卓榮泰行使不副署權，總統賴清德說是捍衛民主憲政，賴卓是「用清朝的劍斬明朝的官」，不但不是守憲法、護民主，根本是犯了2個低級錯誤。

第1個錯，行政院長有沒有不副署權？有，但不是經立院通過的法律或命令。憲法增修條文第2條第2項，「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第37條之規定。」。

白紙黑字寫的清清楚楚，比如，賴清德發布卓榮泰擔任行政院長的任令或撤換卓榮泰的免職令，不需行政院長副署。

還有總統提名需要立法院同意的人選，包括司法院的院長、副院長、大法官；考試院的院長、副院長、考試委員；監察院的院長、副院長、監察委員以及審計長，也不需行政院長的副署。

憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之。憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員1/2以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。也就是說，卓榮泰不副署權根本不存在。

卓榮泰用憲法37條主張行政院長有不副署權，憲法37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

37條含標點符號才42個字，有哪一個字提到「不副署」？賴清德卓榮泰豈不是「拿明朝劍斬清朝官嗎？」，擺明就是「竹篙湊菜刀」，胡亂拼湊， 將不相關的條文亂隨組合在一起。

第2個錯，綠營拿前總統李登輝總統要晉升蔣仲苓為一級上將，前行政院長郝柏村表明不副署，力挺卓榮泰。當過17年立法院長王金平說「公道話」了。

王金平歷任李登輝、陳水扁、馬英九3任總統，日前他與藍營卸任立委茶敘時細說從頭。他指出，當時李登輝只是表達有此想法，案子都還沒拿出來，郝柏村堅持不副署，經多方協調後，李登輝就退讓了，這與立法院已經完成三讀法案，行政院長卻不副署，完全是兩回事。

王金平「薑是老的辣」，他踩穩憲法、還原真相，就讓卓榮泰的不副署權是非守憲非民主的指鹿為馬行徑現形。

卓榮泰 賴清德 王金平

