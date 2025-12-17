我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

高虹安助理費案逆轉 法律模糊踩雷 無犯意成改判關鍵

記者 唐筱恬、王宏舜
新竹市長高虹安助理費案，一、二審判決差異極大。（本報資料照片）
新竹市長高虹安擔任立委期間被控助理費案，從一審貪汙重判，到二審逆轉改判偽造文書罪，台灣高等法院合議庭臚列七大理由，認定立委助理費屬補助性質，可彈性勻用；且辦公室零用金制度並非高虹安首創，高院認為她並沒有詐取財物的故意。成為改判關鍵。

高虹安官司纏訟從一審貪汙到二審認定偽造文書，一、二審判決差異極大，顯示法官對助理費的使用認知不同，也凸顯現有制度確實有法律模糊地帶；雖然目前部分立委的提案引發質疑，但修法改革並明確定義仍有必要，才不會讓民代誤觸紅線。

綜觀近幾年不少立委與議員因詐領助理費案遭查辦，除高虹安案外，立委顏寬恒一、二審均判決7年10個月，民進黨立委林宜瑾、林岱樺也被檢方依貪汙罪嫌起訴，藍綠白政治人物無一倖免。高院曾直指法院判決書多達二百多件，但法律的不明確，讓判決出現輕重不一的差別，長期以來也影響民主穩定性。

立委為何動輒觸法？主要關鍵在於立法院曾有補助費制度，立委可以光明正大報銷文具、行動電話、辦公事務費用等，但因被稱「九Ａ立委」，在2012年經立院揮刀自宮後，由於立委問政仍開銷龐大，或不少費用無法實報實銷，因此改找人頭或請助理匯回部分薪資或加班費彌補，並非少見。

高虹安案一審時，法官依立法院組織法第32條，「立法院應每年編列一定數額之助理費及其辦公事務預算」，認定高貪汙助理費；但二審採認立院發函，認證這筆費用是給立委的「補助費」而非薪資，成為判決大逆轉的原因。

立院一紙公文搶救了高虹安，但恐怕仍然治標不治本。高院這次引用立院函文，最高法院未來是否會採納，還是未知數。

但如果民代必須碰運氣，遇到願意採納的法官才能逃過重罪，只會加深人民對司法的不信任。正本清源之道，還是建立法律的明確性。只是，立委切不可乘機自肥，更要同時保障助理權益，才不會因為民意的反對，反而阻礙了必要的修法討論。

高院 林岱樺 民進黨

新竹市長高虹安官司變化 牽動2026藍白合大局

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光 立院回文「屬立委補助費」

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

