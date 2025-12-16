我的頻道

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

炸藥標案又找馬維拉 馬英九發哏圖酸「我還要救援幾次？」

記者鄭媁／台北16日電
軍方採購爭議不斷，前總統馬英九時期也被爆，曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九15日在臉書貼哏圖反酸：「我還要救援幾次？」(取材自馬英九臉書)
軍方採購爭議不斷，前總統馬英九時期也被爆，曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九15日在臉書貼哏圖反酸：「我還要救援幾次？」(取材自馬英九臉書)

福麥室內裝修公司得標國防部5.9億元(台幣，下同)「RDX海掃更」炸藥原料採購，因該公司是衛浴及馬桶主要進口與修繕廠商，遭戲稱是「馬桶廠商」，不過，有媒體報導，國安人士指出，前總統馬英九時期也曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九昨在臉書貼哏圖反酸「我還要救援幾次？」

馬政府時期也曾向「馬桶廠商」採購裝甲，但真相是，和成公司真的有研發軍工抗彈陶瓷材料，連雲豹甲車的裝甲材料都是該公司供應。此外，前總統蔡英文和賴清德近日談及年改議題都特別懷念「馬總統」，蔡指年金改革「是馬英九總統交接時特別交代我們要完成的工作」、賴清德則稱「馬英九曾說年金制度是即將掉落斷崖的火車，強調他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，問題是馬政府的年改本意不是要製造社會對立。

國民黨質疑，福麥公司以5.9億元得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商「正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』！」

國防部澄清，依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督。媒體則報導指出，其實早在2013年，馬英九政府時期就曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過防彈設備，而且在和成官網就曾在2011年、2013年貼出接獲軍方防彈設備訂單的公告，總金額加總金額至少5.94億元。

馬英九昨在臉書發出哏圖，表示「我不要再當救援投手了」，更諷刺「綠色執政品質保證」、「百工百業標軍火 萬水千山種光電」。

馬英九的哏圖獲得上萬人按讚、上千則留言，有網友打趣留言，「馬總統連任至今已經18年了」、「馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「依照賴清德的調度，在政治牛棚永遠都有馬英九選手備用，就可高枕無憂了」。

馬英九 賴清德 國防部

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

再爆茶葉公司得標軍方資安案 藍酸「維護方法是泡茶嗎？」

卓榮泰：韓國瑜無視憲法拒絕賴清德國政會商邀請

新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？

新聞眼／拉和成衛浴當軍購擋箭牌 賴團隊自打耳光

羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

