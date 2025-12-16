炸藥標案又找馬維拉 馬英九發哏圖酸「我還要救援幾次？」

軍方採購爭議不斷，前總統馬英九時期也被爆，曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九15日在臉書貼哏圖反酸：「我還要救援幾次？」(取材自馬英九臉書)

福麥室內裝修公司得標國防部 5.9億元(台幣，下同)「RDX海掃更」炸藥原料採購，因該公司是衛浴及馬桶主要進口與修繕廠商，遭戲稱是「馬桶廠商」，不過，有媒體報導，國安人士指出，前總統馬英九 時期也曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九昨在臉書貼哏圖反酸「我還要救援幾次？」

馬政府時期也曾向「馬桶廠商」採購裝甲，但真相是，和成公司真的有研發軍工抗彈陶瓷材料，連雲豹甲車的裝甲材料都是該公司供應。此外，前總統蔡英文和賴清德 近日談及年改議題都特別懷念「馬總統」，蔡指年金改革「是馬英九總統交接時特別交代我們要完成的工作」、賴清德則稱「馬英九曾說年金制度是即將掉落斷崖的火車，強調他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，問題是馬政府的年改本意不是要製造社會對立。

國民黨質疑，福麥公司以5.9億元得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商「正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』！」

國防部澄清，依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督。媒體則報導指出，其實早在2013年，馬英九政府時期就曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過防彈設備，而且在和成官網就曾在2011年、2013年貼出接獲軍方防彈設備訂單的公告，總金額加總金額至少5.94億元。

馬英九昨在臉書發出哏圖，表示「我不要再當救援投手了」，更諷刺「綠色執政品質保證」、「百工百業標軍火 萬水千山種光電」。

馬英九的哏圖獲得上萬人按讚、上千則留言，有網友打趣留言，「馬總統連任至今已經18年了」、「馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「依照賴清德的調度，在政治牛棚永遠都有馬英九選手備用，就可高枕無憂了」。