綠營傳異聲 柯建銘：沒不副署空間 林濁水：閣揆荒唐

台灣新聞組／台北16日電
針對財劃法爭議，民進黨立院黨團總召柯建銘（見圖）認為行政院長沒有不副署的空間。（本報資料照片）
針對財劃法爭議，民進黨立院黨團總召柯建銘（見圖）認為行政院長沒有不副署的空間。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，此舉被外界質疑違反憲法。學者認為根據民主政治的制度設計，一票就否決多數決定就是違憲。綠委總召柯建銘也認為行政院長沒有不副署的空間，民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？

本報系聯合報報導，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，1997年修憲廢除閣揆同意權，當時未同步拿掉行政院長副署權，但根據民主政治的制度設計，一票就否決多數決定，「我認為就是違憲」。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿說，立法院多數政黨通過的法案，行政院拒絕執行本身就有問題，絕對不能一票否決多數決議，否則乾脆自行請辭下台。

對於卓榮泰反嗆立法院可發動倒閣，可化解目前僵局？曲兆祥指出，這是民進黨政府的首選，目的是改變朝小野大的局面，「民進黨的上上策，當然就是博弈方的下下策」，在野黨根本不會同意，這條路很明顯走不通。張其祿指出，卓榮泰造成國家僵局，應自行請辭下台，絕對不是不副署、也不願意下台。

另據中時新聞網引述自由時報報導，在12日賴清德便當會，柯建銘雖認為行政院長沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。51位綠委中有人主張，根據憲法第37條，閣揆的副署權並非憲政義務，因此不副署是合憲的途徑。也有綠委認為，不副署由閣揆扛起政治責任，避免基層公務員在面對藍白立委施壓時，被迫承擔不執行的壓力。不副署也有制衡機制，若在野黨不接受，可發起不信任投票倒閣，避免行政權獨大。

林濁水15日發文質疑，20個月來，政黨愈角力憲政亂象愈讓人摸不清楚所以清楚知將尹於胡底。行政院變成既挑戰立法院又挑戰總統，換句白話文說，現在當掌櫃的行政院左右開弓，向總統和國會兩個老闆一齊出手，然後掌櫃就贏了。憲政遊戲玩到這荒唐的地步，然後大家齊齊聲喚「我在護憲」？異哉！這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到底捨不得修改？

