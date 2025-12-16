財劃法不副署掀波 蔣萬安批卓違憲 趙少康：守門人變破門人

行政院長卓榮泰宣布對財劃法不副署，引發藍營怒火。(記者葉信菉／攝影)

府院對財劃法修法「不副署、不公布」，引發藍營怒火。台北市長蔣萬安 昨說，此舉不符憲政原則，對各縣市衝擊巨大，不該違法違憲在先，還威脅說可倒閣、解散國會，此舉不符憲政原則。中廣前董事長趙少康直批，卓榮泰不是憲政守門人，而是「破門人」，用破壞憲政秩序的方式來反制國會，更不得不佩服賴清德 總統，連憲法都可以這樣玩弄，令人嘆為觀止。

蔣萬安表示，財劃法修法對各縣市推動政策極有幫助，行政院不該用違法違憲方式惡意杯葛，否則包含捷運建設、社宅興建、市場改建都會受影響。明年度預算規畫是以財劃法修法後，統籌分配稅款增加的情況來編列，且中央已將一般型及計畫型補助款做刪減，一般型補助款改為審核制，各部會依裁量權分配，地方將承受衝擊。

雲林縣長張麗善說，從總統到最高行政首長都不遵守法治精神，心中只有政治、而沒有法治，中央應與立法院做充分溝通與協調，回到以民生經濟為核心的施政方向，將資源用在照顧人民。行政院因總統希望提高國防預算而大幅編列相關經費，卻壓縮各縣市在財劃法下的運作空間，許多民生與建設政策都難以落實。

桃園市長張善政表示，先前立法院修法把餅做大了，行政院調整補助之後，把增加的金額實質上又降低了，以桃園市為例，原本分配增加近300億元台幣，現在不到140億元，對桃園的財政影響大；希望行政院尊重民意，讓新版財劃法順利通過。

南投縣長許淑華痛批中央「多重剝削」，中央已告知，明年很多預算不再補助地方，加上地方配合款比率提高，行政院若確定不執行新版財劃法，年底前又無轉圜餘地，地方沒拿到預期的錢，反而還被中央扣減，希望中央認清「朝小野大」的現實，別因為行政、立法對立，影響地方施政。

苗栗縣長鍾東錦說，財劃法爭議僵局已無人能解，唯有總統高度能化解，政治應是妥協衝突，不是一直衝突下去。

國民黨 發言人牛煦庭說，卓揆自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

立委許宇甄則抨擊，府院不僅嚴重誤解憲法，更將副署權扭曲為閣揆的「一票否決權」，公然以行政權凌駕立法權，是對權力分立與民主法治發動最嚴重的正面衝撞；此例如果一開，賴、卓不喜的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設。