我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

黑白集／從「引戰誘餌」到「罷」 年度代表字凸顯操弄仇恨

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合報票選的2025代表字是「罷」。圖為巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（左）在記者會上揭曉代表字。（本報資料照片）
聯合報票選的2025代表字是「罷」。圖為巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（左）在記者會上揭曉代表字。（本報資料照片）

英國牛津出版社選出牛津大辭典今年代表字，是「引戰誘餌（rage bait）」；聯合報票選的年度代表字，則是「罷」。兩個字看似無關，卻是互為表裡而殊途同歸，都是在網路社群平台操弄仇恨，以達到滿足自私目的的行為。

「引戰誘餌」指的是故意製造挑釁、冒犯內容，激發網路用戶憤怒情緒，以提高流量與曝光。事實證明，這種手法「無恥但有效」，創造者往往得逞。但其代價則是扭曲事實，乃至無辜者被不成比例出征、霸凌，社會仇恨擴大。這類例證，不勝枚舉。

至於「罷」字，雖可用在不同情境；但民眾對「罷」有感，主要來自民進黨發動的大罷免。為達到權力擴張目的，民進黨和罷團操作仇恨，利用「引戰誘餌」，激起選民憤怒情緒，出征藍營或反罷者。

「引戰誘餌」並非無往不利，有時因操作過度而翻車；「大罷免」以「大失敗」作收，就是例證。但無論操作成功與否，造成的社會撕裂都難以復原。牛津出版社選出的「引戰誘餌」，和聯合報選出的「罷」，顯示這種病態氛圍已蔓延到各個角落。

可悲的是，台灣大罷免的「引戰誘餌」，操作者不是網紅，而是「執政者」。而且，即使已證明不得民心，執政者仍樂此不疲，想要繼續摧毀民主法治。殊不知，引戰誘餌用多了，只會被看破手腳，自取其禍。（轉載自聯合報）

罷免 民進黨

上一則

法官發「取暖文」遭砲轟 想刪沒權限 謊報帳號被盜下場曝

下一則

卓榮泰不副署財劃法激怒火 藍白擬上街頭反制

延伸閱讀

日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員

日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員
台灣2025年度代表字 「罷」帶來的3點啟示

台灣2025年度代表字 「罷」帶來的3點啟示
台2025年代表字「罷」 蔣萬安：要讓對立「作罷」

台2025年代表字「罷」 蔣萬安：要讓對立「作罷」
貫穿一整年…台灣2025代表字揭曉「罷」奪冠

貫穿一整年…台灣2025代表字揭曉「罷」奪冠

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條