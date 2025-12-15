立院副院長江啟臣表態參選台中市長 爭取黨提名

立法院副院長江啟臣（左）14日在豐原參加耶誕音樂會，宣布爭取參選台中市長。(記者游振昇／攝影)

下屆台中市長選舉，民進黨 已拍板派立委何欣純出戰，國民黨 則有立委楊瓊瓔宣布參選，立法院副院長江啟臣昨晚在豐原也正式表態將爭取黨內提名，會全力以赴。楊瓊瓔昨晚表示，國民黨人才濟濟，樂觀其成，大家都是立法院好同事，希望能有一場君子之爭。

知情人士說，江啟臣對台中市長選戰布局已久，不僅行程密集走遍全市，基層拜訪與組織經營早已啟動，整體系統已逐步到位。此外，團隊近來也持續擴編，除強化服務能量，並同步籌組政策小組研擬政見，外界解讀僅待黨內提名即可正式投入選戰。

此外，針對2026縣市長選舉，國民黨執政優勢新北、台中市人選仍未確定，黨主席鄭麗文 昨參加屏東縣黨部黨慶活動時表示，「明年2026年我們非贏不可」，相關提名期程一定會按部就班、嚴陣以待。

民進黨積極布局明年選舉，已拍板新北、台中、宜蘭等地人選，鄭麗文昨被問到提名進度，她說，賴清德總統因執政失敗、沒有成績，加上大罷免大失敗，把縣市長選舉提名作業大幅提前一年，變成每天都在選舉；民眾希望看到執政黨認真做事，不是每天都在搞選舉，作為在野的我們，民進黨要這樣惡搞，「我們也只好奉陪、不能夠再任由民進黨胡鬧下去」。

鄭麗文說，黨內已啟動相關提名作業，要協調的要協調、應該初選的要初選，沒有爭議的，也會在最適合時間完成提名。

國民黨日前通過縣市長提名特別辦法，將選情單純的縣市列為首波提名。包括尋求連任的基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦，以及艱困選區經營已久的高雄柯志恩、屏東蘇清泉。

台南方面，立委謝龍介與前立委陳以信均已表態爭取，提名小組正在協調中，力拚於月底前一併提名。

國民黨人士表示，藍營為地方多數執政縣市，民進黨作為挑戰方，提早提名是正常策略，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕三年前都是到8月才正式提名，國民黨會依照自己的步調，不需要著急搶快。