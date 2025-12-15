我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

立院副院長江啟臣表態參選台中市長 爭取黨提名

台灣新聞組／台中15日電
立法院副院長江啟臣（左）14日在豐原參加耶誕音樂會，宣布爭取參選台中市長。(記者游振昇／攝影)
立法院副院長江啟臣（左）14日在豐原參加耶誕音樂會，宣布爭取參選台中市長。(記者游振昇／攝影)

下屆台中市長選舉，民進黨已拍板派立委何欣純出戰，國民黨則有立委楊瓊瓔宣布參選，立法院副院長江啟臣昨晚在豐原也正式表態將爭取黨內提名，會全力以赴。楊瓊瓔昨晚表示，國民黨人才濟濟，樂觀其成，大家都是立法院好同事，希望能有一場君子之爭。

知情人士說，江啟臣對台中市長選戰布局已久，不僅行程密集走遍全市，基層拜訪與組織經營早已啟動，整體系統已逐步到位。此外，團隊近來也持續擴編，除強化服務能量，並同步籌組政策小組研擬政見，外界解讀僅待黨內提名即可正式投入選戰。

此外，針對2026縣市長選舉，國民黨執政優勢新北、台中市人選仍未確定，黨主席鄭麗文昨參加屏東縣黨部黨慶活動時表示，「明年2026年我們非贏不可」，相關提名期程一定會按部就班、嚴陣以待。

民進黨積極布局明年選舉，已拍板新北、台中、宜蘭等地人選，鄭麗文昨被問到提名進度，她說，賴清德總統因執政失敗、沒有成績，加上大罷免大失敗，把縣市長選舉提名作業大幅提前一年，變成每天都在選舉；民眾希望看到執政黨認真做事，不是每天都在搞選舉，作為在野的我們，民進黨要這樣惡搞，「我們也只好奉陪、不能夠再任由民進黨胡鬧下去」。

鄭麗文說，黨內已啟動相關提名作業，要協調的要協調、應該初選的要初選，沒有爭議的，也會在最適合時間完成提名。

國民黨日前通過縣市長提名特別辦法，將選情單純的縣市列為首波提名。包括尋求連任的基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦，以及艱困選區經營已久的高雄柯志恩、屏東蘇清泉。

台南方面，立委謝龍介與前立委陳以信均已表態爭取，提名小組正在協調中，力拚於月底前一併提名。

國民黨人士表示，藍營為地方多數執政縣市，民進黨作為挑戰方，提早提名是正常策略，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕三年前都是到8月才正式提名，國民黨會依照自己的步調，不需要著急搶快。

至於黨內出現不只一人的挑戰者，包括新竹縣、新北市、台中市等，黨內人士表示，地方黨部會先努力協調，若屆時需要黨中央協調，才會介入。另外，新北、新竹、宜蘭、嘉義市四選區牽涉藍白合作，提名時程相對也會延後。

立法院副院長江啟臣14日在豐原參加耶誕音樂會，宣布爭取參選台中市長。目前民進黨已...
立法院副院長江啟臣14日在豐原參加耶誕音樂會，宣布爭取參選台中市長。目前民進黨已拍板立委何欣純（右）出戰，國民黨另有立委楊瓊瓔（左）宣布參選。(本報資料照片)

國民黨 民進黨 鄭麗文

上一則

裝修公司承攬炸藥軍購 顧立雄：我不需要管包商名字與地址

下一則

台防閃兵新制 BMI大於45才能免役 扁平足也須服替代役

延伸閱讀

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲
江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴
賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你
換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽