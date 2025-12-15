我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？

記者 林修全
賴清德總統14日出席一貫道白陽祖師傳道120周年紀念感恩大會，期盼道場能成為全社會防衛韌性的一環。(記者潘俊宏／攝影)
賴清德總統14日出席一貫道白陽祖師傳道120周年紀念感恩大會，期盼道場能成為全社會防衛韌性的一環。(記者潘俊宏／攝影)

對於立法院通過的法案，執政黨有意採取「不副署」或「副署後不執行」的方法來對抗國會，在野黨若是不倒閣，目前確實也找不到其他反制途徑，這場仗看似民進黨政府占了上風，但這一段朝野攻防造成的毀政亂憲後果，最後會記在賴清德總統執政的歷史評價上。

賴政府上台以來已有六大議案，包括國會改革法案，調整大法官開會人數的「憲訴法」，提高罷免門檻的「選罷法」，還有財劃法、提高軍警待遇相關修法，以及最新三讀的停砍年改案，分別因執政黨採釋憲、不執行、擬不副署等原因卡關，讓三讀後法案陷入停擺。

行政院和立法院相互制衡，當立法院通過的法案，行政院覺得窒礙難行時，可以覆議，一旦覆議失敗，就必須接受這個結果去執行，或是透過大法官釋憲的方式，來解決行政和立法的衝突。只是，在野黨修改憲訴法後，現已無法透過釋憲來解決紛爭，但還有另一條路，就是立法院通過行政院長的不信任案，再由總統宣告解散立法院，也就是透過國會改選的方式，訴諸最新民意。

解散國會正是執政黨的目的，民進黨最後目標是改變立院朝小野大的政治生態，一旦國會重新改選，民進黨就有機會扭轉目前的劣勢。另一方面，民進黨也算準在野黨不太可能提出不信任案，因每位立委都必須承擔重新改選落敗的風險，何況，今年為反制大罷免已興師動眾，短時間內若要捲土重來，不僅容易兵疲馬困，還得花上許多經費。

因此，民進黨政府才會肆無忌憚，擬透過「不副署或副署後不執行」來對抗藍白聯手通過的議案。這不僅是雙標，因執行不執行完全看執政黨臉色；再者，閣揆副署權的原意，是總統公布法律、命令需行政院長簽字副署才生效，這背後是一種制衡總統權力的設計，如今，民進黨政府不顧憲政原理，竟拿來作為與立院對抗的武器，已有違憲之虞。

只可惜，「不副署或副署後不執行」在現階段一樣無法透過大法官會議來解釋是否違憲。面對民進黨政府這種超越憲法規範的作為，在野黨確實也拿不出其他對策，只能眼睜睜看著執政黨種下憲政惡例。

當行政權選擇繞過既有憲政程序，將「不副署」與「不執行」工具化，短期或許能壓制朝小野大的國會現實，但長遠來看，卻是以侵蝕憲政秩序為代價。一旦執政者帶頭示範可以不服從國會、無視法律，這筆帳最終仍是算在賴總統執政實錄上。

