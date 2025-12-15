裝修公司承攬炸藥軍購 顧立雄：我不需要管包商名字與地址

我的頻道

記者程嘉文／台北15日電
國防部長顧立雄(中）15日到立院備詢，會前強烈駁斥福麥等業者取得國軍炸藥等原物料標案是「賴友友」的說法，宣稱：「我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方！」（記者程嘉文／攝影）
國防部長顧立雄(中）15日到立院備詢，會前強烈駁斥福麥等業者取得國軍炸藥等原物料標案是「賴友友」的說法，宣稱：「我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方！」（記者程嘉文／攝影）

針對室內裝修公司福麥承攬國軍炸藥採購案，立院外交國防委員會今天安排國防部進行專案報告。國防部長顧立雄有備而來，會前接受媒體訪問時，就主動提高聲調強調：國防部對類似的採購案，過去20年都是同樣的規定。只要廠商有資格從事國際貿易，能夠取得產地國輸出許可，按規定繳納押標金與履約保證金，產品品質經得起檢驗，「我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方！」

顧立雄說，採購火藥原物料的重點，是最後能不能履約，以及國防部權益如何維護。包商要能取得火藥原物料，必須取得當地政府的輸出許可的證明文件，必須繳交原廠的證明文件，取得經濟部的進出口同意，運抵台灣還要經過國軍專業單位的品質檢驗，這些通過之後，包商才能夠拿得到錢，如果沒通過，就沒有辦法拿到錢。包商願意投標，就要繳交預算金額的3%。得標之後，他要繳交預算金額5%作為履約保證金。一旦沒法取得相關證明文件，或是通不過品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，還要停權。「我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊。」

顧立雄也說，標案採購的是火藥的原物料，只要能夠運抵台灣，國防部的專業單位會協同押運，這和武器裝備的軍售不同。

