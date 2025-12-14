新聞評論╱台灣面臨「威瑪時刻」 賴清德權力貪欲讓憲政崩塌在旦夕

賴清德總統（中）13日出席宏道獎頒獎典禮時表示，如果立法院能夠把前院長王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，對當前政治氛圍有很大幫助。國民黨主席鄭麗文回應表示，賴總統如果真的有心彌補裂痕、團結在野，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意，其實大可不必。（記者曾原信／攝影）

朝野對立升高，賴清德 總統連綿出招，早上重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；中午召開民進黨立委便當會，定調不副署、不執行都不違憲，力挺行政院制衡立法院；傍晚邀行政、立法、考試三院院長本周「國政茶敘」。不過，立法院院長韓國瑜 已婉拒出席，賴政府對抗國會的攻勢，仍將集中在不副署、不執行的憲政戰場上。

韓國瑜解釋，立法院是合議制，參加會談需獲各黨團授權，所以決定缺席；賴清德則說，知道韓國瑜有難言之隱。但韓國瑜早已表明，可以出席不限特定議題的五院茶敘，總統府卻擺出討論財政問題及世代正義的三院會談，等於強迫韓國瑜背書政院版財劃法、天價國防預算和續砍公教年金。這些議題，找在野黨主席溝通，應比找立法院長喝茶恰當。

賴清德對著在野黨罵陣，又一手拿著不副署、不執行的武器，一手邀請韓國瑜茶敘，簡直就是2月總統府院際協調的翻版。這恐怕更是韓國瑜的「難言之隱」。當時韓國瑜鄭重與會，並呼籲政院不提總預算覆議、總統停止惡罷；結果院際協調幾乎變成總統帶著四院圍毆韓國瑜，會後行政院也不斷提覆議，大罷免 更不手軟。如果這次韓國瑜出席國政茶敘，會後行政院依然不副署、不執行，這樣的茶敘有何意義？

事實上，賴清德定調不副署、不執行為合憲，就是反民主、毀憲政的嚴重錯誤。賴政府不願面對總統與國會雙少數的事實，也不接受國會代表多數民意通過的法案，除了覆議、釋憲、大罷免三部曲外，綠營也曾提出對法案不公布、不副署、不執行等對抗辦法。覆議、釋憲、大罷免均告觸礁，於是不公布、不副署、不執行的聲音逐漸高漲。但如果賴卓體制無法忠誠面對憲政義務，被權力貪欲帶著走，無論採取什麼對策，都會為未來憲政運作埋下重大隱患。

為了幫不公布、不副署或不執行找理由，不少綠營人士開始編造「財劃法明顯違憲」、「總統可就法律是否違憲決定公布與否」，以及「行政院長副署權不是義務而是權力」等說法；行政院長卓榮泰更揚言「不會也不能執行違法的法案」。賴政府對所有不合己意的修法，一貫視為違憲，自居大法官。但根據憲法和釋憲文，大法官是唯一有權解釋或判決法律是否違憲者。而總統公布法律、行政院長副署，都是憲法義務；至於覆議失敗，「行政院長應即接受」，更是明白寫在增修條文上。總統和閣揆根本沒有不公布、不副署或不執行法律的空間。

不過，綠營意見紛歧。賴清德似乎還沒找到不公布的依據，所以先讓卓榮泰不副署或不執行。但總統應公布的法律，卻允許行政院長不副署，形同鼓勵閣揆對抗總統，違法毀憲又踐踏行政倫理。至於副署後不執行，除讓公務員蹈違法風險外，更被長期挺綠的學者李忠憲痛批「選擇性執法比惡法更可怕，會讓法律變成選擇題」，「法治被人治取代」；李忠憲還以二戰前德國威瑪政府民主制度尚存，但國會陷入長期癱瘓、政黨惡性對抗、民主逐漸瓦解，最終導致納粹上台歷史類比，形容台灣已面臨「威瑪時刻」。

面對憲政亂象，賴清德只要提名國會能接受的大法官人選，就能讓憲法法庭來解決行政立法爭議；只要誠懇溝通，就有機會打開朝野對立僵局。但賴清德決定讓行政院不副署、不執行，顯已對後續違憲亂政作為埋下伏筆。民進黨一意孤行，民主憲政已站在「威瑪時刻」十字路口，崩壞只在旦夕。請賴總統三思！