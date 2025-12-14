我的頻道

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

福麥2.0？藍揭台南鞋商得標2億軍火 「賴能撇清責任？」

台灣新聞組／綜合14日電
台南大石國際公司被指從鞋業轉做國防軍火生意。圖為台南東區青年路上的「大石運動廣場」，為知名運動鞋賣場。（記者邵心杰／攝影）
台南大石國際公司被指從鞋業轉做國防軍火生意。圖為台南東區青年路上的「大石運動廣場」，為知名運動鞋賣場。（記者邵心杰／攝影）

福麥國際室內裝修承攬國防部5.9億元(台幣，下同，約1877萬美元)炸藥採購案引發軒然大波，桃園市議員凌濤昨再爆料，台南大石國際股份有限公司過去以鞋業生意為主，去年中旬轉作國防軍火生意，金額上看2億元，恐是「福麥2.0」，他問「賴清德總統敢說與該公司董監事家族不熟嗎？」

國防部對此回應，全案廠商訂有三項資格，共有四家廠商投標，經逐條審查確認合法，已經在今年2月提早交貨完畢。誇大不實負面指控，對國軍官兵極不公平。

凌濤指出，大石國際去年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201模擬槍輸出入業」、「JA02061槍枝保養業」、「F213141管制刀械零售業」，6、7月間就陸續標得國防部、國防部陸軍司令部等四項標案，精準俐落手腕堪稱商業奇蹟。

凌濤表示，大石最近獲得高達2億元的「5.56公厘底火等二項」標案，打敗承賱國際、國橋電機科技與台船防蝕科技，令人跌破眼鏡。與大石國際同地址的「喬尼有限公司」負責人林立韻，也是大石過去的監察人，該公司過去只標到台南市消費合作社，竟在今年1月13日標中「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與總統府「關係良好」。

凌濤質疑，大石與喬尼二家公司獲得國防部跟總統府標案，都在賴總統上任之後，而大石董監事家族在台南人盡皆知，賴總統不會不認識，現在還能撇清責任嗎？

國防部說明，這項採購案廠商資格訂定為廠商登記或設立證明、國際貿易業營業項目及納稅證明等三項，計有四間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。大石國際股份有限公司得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於今年2月17日提前交貨；軍備局第205廠於3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

大石國際股份有限公司設在台南東區青年路上，記者實地走訪，一、二樓為大石運動廣場，為知名品牌運動鞋賣場，大石招牌則掛在一樓另個入口處旁，門禁管制。

大石昨晚表示，本案屬公開招標、最低標決標的採購模式，得標符合投標資格及報價競爭結果，依法依約辦理驗收、查證及稽核，也依期提供必要之原廠、產地及相關許可文件，絕無「特權關係」介入。若有任何具體違法事證，歡迎向政府檢舉，大石會全力配合調查。但對於引用片段資料、刻意惡意詆毀商譽者，將保留法律追訴權。

國防部 賴清德 零售業

中研院長3人選出爐 陳建仁排第1 送賴總統圈選

馬防部67人涉詐 中將指揮官火速被拔 詐團恐滲透本島部隊

台南小裝修公司搖身變軍火採購商 曾捲借牌風波

5.9億炸藥案打破採購規章 藍諷如小吃店買快篩 超思買巴西蛋

遭列入實體名單 長江存儲將美國國防部、商務部告上法院

遭列入實體名單 長江存儲將美國國防部、商務部告上法院

