閣揆不副署演出憲政荒謬劇 國民黨坦言難反制

台灣新聞組／綜合14日電
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。（本報資料照片）
賴清德總統邀集民進黨立委背書定調，強調將針對財劃法等違憲修法採取不副署或副署後不執行的基調。藍營人士表示，對於賴政府如此蠻橫的招數，確實缺乏有效的反制方法；因此，面對即將起跑的2026大選，國民黨會強化民生法案訴求，藉此與賴政府治國無方、癱瘓國政，形成強烈對比。

賴總統日前召集民進黨立委便當會後，支持行政院採取合憲途徑，包括不副署法案等策略。國民黨主席鄭麗文批評，財政收支劃分法已在立法院兩度覆議，賴政府還可以無理取鬧、胡攪蠻纏、耍賴不服嗎？（賴清德）帶頭違憲亂政造成台灣施政的所有的僵局，大罷免鬧也鬧過了，輸也輸得夠徹底了，還是一樣執迷不悟。

民眾黨主席黃國昌質疑，哪個民主憲政國家可以由少數行政權決定要不要守法？「這不是民主，這是獨裁；這不是法治，這是人治」。

對於國會三讀通過法案，行政院雙手一攤，可能不執行。藍營人士說，政院不副署或副署後不執行三讀法案的作法，是因為在國民黨擋下長期受民進黨左右的憲法法庭釋憲，才會演變成為行政院長可以打臉總統的憲政荒謬劇；因此，國民黨除了倒閣，其實也拿不出可以反制的對策，但推動倒閣變數很多，風險更大。

不過，藍營人士表示，對國民黨而言，不論導正財劃法中的中央長期集錢、替軍人加薪、替退休公教與軍警爭取權益，該修的法都已經修了，該爭的預算也都有所堅持，但不執行、不編預算的是民進黨，國民黨已經對支持者有所交代，得罪軍公教的還是民進黨，國民黨已經鞏固好基本盤。

2026選戰逼近，藍營人士說，地方選舉向來就是以民生議題優先，國民黨現在要做的是脫離與民進黨在憲政議題上的攻防，並強化百姓關心的議題。諸如勞保年金法制化、農退儲金降低農民負擔比率，這都是上屆立院國民黨就持續至今的主張。

此外，包含攸關明確青年權益的「青年基本法」，幫助產業發展的「AI基本法」，以及修正「環境基本法」廢除非核家園等法案，也都會積極推動，因為就算是最具爭議的非核家園，從目前賴政府研議的方向看來，民進黨不可能堅持抵抗。

藍營人士表示，民進黨政府祭出不副署或副署後不執行違憲的策略，想要迫使大罷免全勝的國民黨，再面臨倒閣解散國會的困境，國民黨當然不會隨之起舞，反而用更大的力道推動民生法案，才會讓民眾感受到，民進黨只會政治鬥爭，治國完全無方。

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

觀察站╱賴政府不副署將一軍 看準在野不敢倒閣重新改選

下一則

WSJ：台灣上月參加夏威夷多國演訓 模擬跨島飛彈射擊

