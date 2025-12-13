賴清德懷念公道伯：若立院執行「王金平精神」 政治氛圍有大幫助

立法院前院長王金平（中）今天出席宏道獎頒獎典禮，並與賴清德總統（右）握手致意。(記者曾原信／攝影)

朝野僵局難解，賴清德 總統今天表示，特別懷念立法院前院長、「公道伯」王金平 過去不耐其煩，協調朝野不同意見，很少使用逕付二讀程序。他強調，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。

賴清德上午出席宏道獎頒獎典禮，與運動部長李洋 、王金平同框。

賴清德致詞時話鋒一轉突然提及李洋表示，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算（運動部）還沒有通過，你現在預算是0。」

賴清德說，他講到這個特別懷念，過去王金平是公道伯，王院長常會去協調朝野不同的意見，不耐其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，這事情真的已經沒有辦法，一定要用民主的程序才能解決。

賴清德表示，王金平當院長時期，也很少逕付二讀，一定要經過立法院議事程序，即便要逕付二讀也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義。院會一讀、委員會審查、然後再到院會二讀、三讀。院會二讀三讀的時候要經過朝野協商。

賴清德強調，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，他相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。對於運動部的幫助更是不言可喻。