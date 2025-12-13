我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

助理費除罪化案 提案藍委同意整合工會版

記者劉懿萱、屈彥辰／台北13日電
國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法惹議，國會助理工會12日在立法院大門口抗議，呼籲撤案，陳玉珍（右）到現場釋出善意，和工會代表協商，盼能達成共識，保障公費助理的工作權。（記者邱德祥／攝影）
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，引發跨黨派立院助理反彈。陳玉珍昨日與立法院助理工會代表討論後達成三項共識，承諾助理薪資及年終獎金給付模式，按照現有公費助理制度不變，將以修正動議方式整合工會版本送司委會審查，以彌補原提案不足。

立法院國會助理工會昨集結於立法院大門表達心聲，陳玉珍也與工會進行協商。陳玉珍指出，「助理就像她的家人、兄弟姊妹」，坦言提案過程也許不夠周延，對立委自肥部分可以修改，盼別把此事變成政黨鬥爭；不過仍有現場助理不滿反嗆「不要講幹話」。

立法院長韓國瑜也突然現身協商會場指，他與行政院長卓榮泰兩人都是國會助理出身，各位心中酸甜苦辣都走過。陳玉珍與助理工會展開閉門討論，有部分助理希望撤案未果，因而離席表達抗議，雙方經約一小時討論，達成三項共識。

陳玉珍指出，國會助理是立法院運作重要的一環，國會助理工作權、既有權利和福利保障，不能倒退，例如薪資及年終獎金給付模式，應按照現有公費助理制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等，均不受任何影響，公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞基法規定。

陳玉珍也說，現行公費助理制度仍有優化空間，如專業加給、資深加給、在職進修、福利措施，及參加各種文康活動，比照立法院約聘雇人員等，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

立法院國會助理工會監事召集人王忠智說，工會這兩天會盡快討論，與陳玉珍雙方也已有初步概念，應會在現行第三十二條後面再加項，對助理權益只會多不會少。而國民黨籍司委會召委翁曉玲也將在下周三排審健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會。

至於傳出國民黨團總召傅崐萁追查哪些藍委助理連署，讓不少連署助理害怕被「被離職」？傅崐萁表示，都是綠媒亂講，查水表的事情是千千萬萬不能做，但對於是否撤案，傅並沒有回答。

國民黨 傅崐萁 退休金

黑白集／推「助理費除罪化」修法 陳玉珍該撤案了

13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工

藍委助理費除罪化修法惹議 韓國瑜：不該侵害助理權益

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

