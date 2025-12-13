迎戰藍白 賴便當會挺政院 綠營共識：不副署、不執行都合憲

身兼民進黨主席的賴清德總統12日邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱（左）、前任幹事長吳思瑤（右）會後出面接受媒體記者聯訪，闡述會議上的共識。（記者許正宏／攝影）

針對在野黨近日再修正財劃法、三讀闖關年金停砍案等，賴清德總統昨邀集所有民進黨 立委在民進黨中央黨部展開「便當會」，會中達成共識，對於藍白再修正的財劃法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段，民進黨團一致支持賴總統與行政院長卓榮泰商議後的最終決斷。

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團書記長羅智強 批評，「依法行政很難嗎？」賴政府的貪腐、無能、獨裁早已到沒藥醫的地步，國會三讀通過的法律可以違憲不執行，連親綠學者都批獨立機關委員擺爛不提名。賴總統不只無能，只有一個「爛」字可以形容，哪有何資格對藍白指手畫腳？

民眾黨立法院黨團指出，民進黨高層所謂共識，是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰，經立法院三讀通過的法律，行政院長無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告不執行。賴總統莫非師承北韓法學派？若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴總統可以準備稱帝了。

民進黨政策會執行長吳思瑤會後表示，大家共同體認國會有如失速列車，執政黨必須負責任善盡憲法忠誠義務，會議討論聚焦於目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應，且途徑必須合憲，不管是選擇不副署或不執行都是合憲的方式，黨團全力支持行政部門最終定奪。

台北中國時報報導，政大法律系副教授廖元豪表示，法律的生效要件是「立法院通過，總統公布」，行政院長「副署」那是代表行政院長也要負責這個法律案，所以行政院長對總統要公布的法律案不副署，那形同行政院槓上總統，反對總統；如果總統對法律案不以為然，那應該是總統不公布，怎麼會是「總統要公布，行政院長不副署」，然後讓公布的法律案不生效力？如果行政可以自行決定不執行，「那法治國家還有什麼意義？」

據報導，黨團幹事長鍾佳濱指出，立法院已經八次否決行政院移請覆議的提案，覆議案被否決，行政院仍然無法執行，如果國會認為閣揆不適任、不稱職，就應該依照憲法的機制，以不信任投票 表達否定行政院。在野黨恐擔憂倒閣後解散國會，畏懼國民意志的審判，不願意面對啟動對行政院不信任投票後，國會全面改選的風險，以致造成現在憲政僵局。