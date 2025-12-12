台南小裝修公司搖身變軍火採購商 曾捲借牌風波

RDX炸藥是什麼？ 製表／政治中心

資本額不到2000萬（台幣，下同）的台南福麥國際室內裝修公司得標國防部 5.9億元炸藥採購案，現任負責人李文慶昨未出面說明，這家公司非常低調，地方評價不錯。台南市工務局指出，福麥公司2013年至2015年間，在台南承攬公園修繕等小型工程，皆依政府採購法辦理，2016年之後再無承攬市府工程。據了解，福麥五年前曾捲入「借牌」風波遭檢方起訴，後因罪證不足，一、二審均判無罪。

據了解，福麥公司在賴清德 總統擔任台南市長任內，承攬市府修繕案件共38件，工程經費從10多萬至130多萬元不等。國民黨 台南市議員蔡宗豪質疑，福麥現在搖身一變成為國防部軍火採購的唯一投標廠商，外界難道不會懷疑，「台南親友團」跟著賴總統一路高升？若涉及圖利或不法輸送，台南地檢署應主動調查，國防部不應僅以營業項目作為回應，應全面公開相關審查資料，接受檢驗。

福麥國際室內裝修公司原名「福麥國際有限公司」，2005年核准設立，原負責人李淑玲，登記在台南市南區健康路二段，2019年10月負責人改為李文慶，2020年李家人買下中西區和真街現址並搬遷；和真街地址還登記福麥建設開發公司、天麗行館公司，負責人都是李淑玲，地方證實兩人為親戚。

本報系聯合報記者昨天前往天麗行館，外觀四層樓，一至三樓為旅館，福麥的辦公室設於樓上。一名員工說，老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；當地西和里長廖昇英說，老闆待人處事善良，跟里內互動很好，生意應做得不錯。台南的裝潢同行說，對福麥小有耳聞，確實在經營翻修、整修工程，但「不是很大的公司」。

一名地方人士說，李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館，為人和善，李家人也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一。

福麥五年前曾捲入「借牌」風波，連同台南市政府工務局公務員及投標商等四人涉偽造文書等罪嫌，遭檢方起訴，後因罪證不足，一、二審均判無罪。

判決指出，台南市工務局楊姓幫工程司經辦安平區及南區工程小額採購案，自2014年起至2016年7月，找陳男經營的工程行施做水萍塭公園、開南里公園等設施更新工程。福麥時任李姓女負責人及另一家營造公司葉姓負責人同意出借陳男統一發票戳章或手寫估價單，讓陳男承攬工務局小額採購工程，完工後，陳男再持福麥等開立的發票、估價單、驗收照片等資料，向工務局核銷。

李女出借福麥公司發票章及估價單給陳男包小工程，也配合開立不實銷售發票給陳男請領工程款，陳則以發票金額百分之五營業稅及百分之二點五營利事業所得稅金額補貼給李、葉二家公司。李女偵查、審理時均坦承「借牌」，並證稱陳男以福麥名義承攬工程，若出事福麥要負責，她理解並願意承擔。