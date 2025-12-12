新聞評論／假視察、真輔選 宜蘭加班執勤員警被撞重傷好冤

副總統蕭美琴（中）日前到宜蘭視察，民進黨徵召參選下屆縣長的林國漳（右）一路陪同。(圖／林國漳競選辦公室提供)

副總統蕭美琴帶著民進黨 宜蘭縣長參選人林國漳進行宜蘭參訪行程，往返時，在宜蘭、台北有兩名為她執行交管勤務的員警發生事故，分別受到輕重傷。對此，蕭美琴表達不捨，要大家一起為兩位員警祈福集氣；在野黨則批評，蕭美琴的宜蘭行程是「假視察、真輔選」。兩位員警的受傷，讓外界看到民進黨政府為輔選而濫用國家機器，也破壞行政中立。

為了一次行程，竟導致兩名執勤員警受傷，外界震驚。除總統府表達關心，蕭美琴、閣揆卓榮泰、宜蘭籍政委陳金德等都前往探視傷者，當天全程陪同蕭美琴的綠營參選人林國漳也趕到醫院慰問。府院以罕見的高規格，極力表達對員警傷勢的關切和對家屬的慰問，卻不敢也無法回答家屬的質疑。

身受重傷的廿四歲宜蘭員警，父親是剛退休的警察。這位資深警察對兒子的這趟勤務相當不解，他哽咽質疑：兒子原本休假，為何臨時被叫去交管控燈？警方則回應，因副總統到宜蘭視察需動用較多警力，才把休假警員調回來交管。但面對宜蘭、台北兩位員警遭遇天外飛來的橫禍，警方比府院更難回答的問題是：蕭美琴赴宜蘭，究竟是什麼視察行程？

蕭美琴在宜蘭一共跑了四個地方，除探視參與花蓮光復救災感染者的復原狀況外，還訪視農場、安養院及農會品牌館。最引人注目的是，蕭美琴的視察，全程由不具公職身分的林國漳陪同，兩人互動密切。蕭美琴並一路向宜蘭縣民力薦林國漳，要鄉親給他支持與鼓勵；林國漳則提出三大農業政策，宣示將打造宜蘭農業韌性。這種場景，如果不是蕭美琴刻意為林國漳搭建舞台，難道是林國漳喧賓奪主？

不少人還注意到，林國漳穿著「行政院政務顧問」的背心，顯然是藉此頭銜搭上蕭美琴公務行程的便車。賴政府為政黨之私，濫用國家名器與政府資源，毫不避諱地進行選舉操作。員警出事後，蕭美琴仍在臉書高調曬出行程照片，其中林國漳始終緊貼站在蕭美琴的Ｃ位旁。綠媒當天的報導更是圖文並茂強調：林國漳力拚「藍天變綠地」，蕭美琴親赴宜蘭助攻他。在野黨批評「假視察、真輔選」，民進黨則反批扭曲；但如果蕭美琴此行不算輔選行程，什麼才是輔選行程？

儘管蕭美琴和府院都對受傷員警表達高度關切，但還在與生命拔河的年輕員警，明明是被蕭美琴的行程所累，民進黨宜蘭縣黨部卻稱，蕭美琴的行程都屬公務，並非輔選，不應被扭曲利用。蕭美琴原本還高調輔選，為她停休出勤的員警執勤被撞成重傷後，民進黨立刻把蕭美琴輔選行程硬拗成公務行程，撇清得一乾二淨。

對此，網友一句「國家就是我家」的評語，戳破一切。民進黨政府把競選事務當國政、把輔選行程當公務、把國家資源拿去輔選黨內候選人，濫用國家名器搭公務便車，如此習以為常。前總統蔡英文拚連任時，即公開將拜廟行程包裝成國政行程，曾有一個月參拜四十多間宮廟的紀錄。賴清德 競選總統時，蔡政府也對賴清德的「新青安」競選支票提前埋單，利用優惠政策幫他收買年輕世代選票。而今，蕭美琴帶著民進黨參選人進行公務視察，林國漳穿著行政院政務顧問的背心跟著她跑行程，已是習慣成自然。

副總統出行的維安交管，是正當且必要的。但政府也必須照顧警察權益與福利，立法院三讀通過提高警察退休金 ，賴政府卻拒編預算。現在為了一場「假視察、真輔選」，員警被迫取消休假又無端被撞，實在冤枉！