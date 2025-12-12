我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

公教年金停砍表決戰 藍：維護文官體制 綠：勿討好選民

台灣新聞組／台北12日電
藍營發動停砍公教年金案，最快12日可在立法院會二三讀。(本報資料照片)
攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野依然沒有共識，國民黨團和民眾黨團都主張年金停砍，以保障退休公務員權益，民進黨團則憂心年金會破產，此案最快可在今天二三讀。退休公教團體昨天喊話，年金改革實施以來砍了夠多，停止遞減所得替代率只是他們最卑微的要求，希望法案能順利通過，還給退休公教尊嚴。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商依然沒能達成共識，裁示送交院會處理，朝野將上演表決大戰。國民黨立法院黨團為闖關年金停砍法案，數天前就以「研商重大議案」為由對藍委發出甲級動員令。一名國民黨立委說，年金才是國民黨本會期重中之重，今天就以「最速件」處理，黨內都有共識，為了維護文官體制，對的事不能繼續拖。

民進黨立院人士預估將延續近期「不武鬥、重論述」的路線，把握每次發言機會爭取更大的民意支持。

針對「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨團版本主張，自去年起年金所得替代率不再逐年下降，部分藍委還提案主張，年金要隨著消費者物價指數調整。據了解，民眾黨團今天擬提出修正動議，主張今年起停砍公教年金，而且當消費物價指數累計成長達5%時就應同步調整。

國民黨團書記長羅智強稱，現在一流人才都不願到公務體系服務，國考報考人數從過去30萬人，跌到今年11萬人，這個危機猶如「灰犀牛」衝向政府。

民眾黨團副總召張啓楷表示，「年金不是改回來，而是停砍」，當年民進黨砍過頭，已經砍了公務員近三分之一退休金；繼續砍年金也會衝擊現職公教人員。

民進黨團總召柯建銘表示，年金曾經改革現在又要改回來，會造成年金提早破產，希望國民黨不要為了討好選民，破壞了國家制度，民進黨無法接受。

銓敘部長施能傑昨在朝野協商示警，修法將導致年金提早三年到四年破產。

全國公務人員協會前理事長李來希說，這次修法只是補強，也改不回去了；退休公務人員們也擔心，即使今天通過修法，民進黨政府也可能比照警察人事條例案，聲請釋憲。全國教師工會總聯合會呼籲朝野立委，應正視年金改革遺留下的制度不公，並積極監督政府足額撥補基金，以確保基金永續。

