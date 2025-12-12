京華城案審理 事後公播不放這1段 柯文哲嗆怕什麼

台北地方法院11日審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲（中）出庭；柯對法庭不准直播喊話司法「到底怕什麼」。(記者許正宏／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨開庭進行證據提示；審判長對「法庭直播」爭議表示，辯論、宣判程序錄影公開播送不包含「最後陳述」，柯認為不合理，質疑審判長「哪有做半套的？」

柯文哲開庭前說，本來想利用法庭直播機會向社會大眾公開說明，結果變成事後紀錄片，喊話司法「你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」

合議庭職權裁定「事後」公播，事涉全案十一名被告，柯文哲、威京集團主席沈慶京、會計師端木正已提抗告，審判長審問出庭其他八人是否對「事後公播」裁定提抗告，八人均表示捨棄，台北地院隨即將柯等三人抗告書送交高院分案。

柯文哲聲請法庭直播，合議庭二日裁定僅准「事後」公開播送，柯前天提抗告，審判長昨開庭先就法庭錄音、錄影規則、抗告程序等事項說明，指最後陳述不會公開播送，柯舉手異議。

柯文哲說，「要做就做，哪有做半套的？」，法庭直播是第一次遇到的事，當然會有很多問題，建議如果有人不想被拍到的話，就戴面具出庭。

審判長表示，法院組織法子法有關錄音、錄影規定，本來就限定在言詞辯論，被告如有想在最後陳述時說的話，最好提前在辯論時說；有人如不想被拍到，戴口罩可以接受，戴面具會破壞法庭莊嚴要求。

柯文哲辯護人鄭深元說，量刑辯論、科刑調查不公開是合理處置，但最後陳述不公開，有子法踰越母法問題。

沈慶京也贊成法庭直播，表示他是工商界人士，為了政治理由捲入政治案件，就算被判無罪，但遲來的正義根本不是正義；法庭狀況要讓所有亞洲人都看得到，希望高院同意直播。

民眾黨主席黃國昌 質疑司法院少數幾位行政官僚，關起門花三個月定出法庭直播閹割辦法，指立法院通過的法院組織法版本，並沒有給司法院如此權利。

黃國昌說，司法院法庭直播閹割版本，已僭越立法本意，拜託國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲排案審查，要求司法院說明。

另外，柯的律師蕭奕弘針對檢方指控柯收賄1500萬元台幣證據來源扣案硬碟，主張蒐證違反數位證據保全程序，硬碟內的證據無證據能力。蕭說，檢調廉去年8月30日搜索扣押硬碟，9月11日製成映像檔證據，中間有12天「空窗期」，在12天內已有媒體未審先判；9月6日時，三立、鏡週刊在映像檔證據製作完成前5天，就知道證據詳情，證明硬碟裡資訊早已被不明人士接觸、讀取、外洩。