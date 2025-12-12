我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

京華城案審理 事後公播不放這1段 柯文哲嗆怕什麼

記者王聖藜、劉懿萱／台北12日電
台北地方法院11日審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲（中）出庭；柯對法庭不准直播喊話司法「到底怕什麼」。(記者許正宏／攝影)
台北地方法院11日審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲（中）出庭；柯對法庭不准直播喊話司法「到底怕什麼」。(記者許正宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨開庭進行證據提示；審判長對「法庭直播」爭議表示，辯論、宣判程序錄影公開播送不包含「最後陳述」，柯認為不合理，質疑審判長「哪有做半套的？」

柯文哲開庭前說，本來想利用法庭直播機會向社會大眾公開說明，結果變成事後紀錄片，喊話司法「你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」

合議庭職權裁定「事後」公播，事涉全案十一名被告，柯文哲、威京集團主席沈慶京、會計師端木正已提抗告，審判長審問出庭其他八人是否對「事後公播」裁定提抗告，八人均表示捨棄，台北地院隨即將柯等三人抗告書送交高院分案。

柯文哲聲請法庭直播，合議庭二日裁定僅准「事後」公開播送，柯前天提抗告，審判長昨開庭先就法庭錄音、錄影規則、抗告程序等事項說明，指最後陳述不會公開播送，柯舉手異議。

柯文哲說，「要做就做，哪有做半套的？」，法庭直播是第一次遇到的事，當然會有很多問題，建議如果有人不想被拍到的話，就戴面具出庭。

審判長表示，法院組織法子法有關錄音、錄影規定，本來就限定在言詞辯論，被告如有想在最後陳述時說的話，最好提前在辯論時說；有人如不想被拍到，戴口罩可以接受，戴面具會破壞法庭莊嚴要求。

柯文哲辯護人鄭深元說，量刑辯論、科刑調查不公開是合理處置，但最後陳述不公開，有子法踰越母法問題。

沈慶京也贊成法庭直播，表示他是工商界人士，為了政治理由捲入政治案件，就算被判無罪，但遲來的正義根本不是正義；法庭狀況要讓所有亞洲人都看得到，希望高院同意直播。

民眾黨主席黃國昌質疑司法院少數幾位行政官僚，關起門花三個月定出法庭直播閹割辦法，指立法院通過的法院組織法版本，並沒有給司法院如此權利。

黃國昌說，司法院法庭直播閹割版本，已僭越立法本意，拜託國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲排案審查，要求司法院說明。

另外，柯的律師蕭奕弘針對檢方指控柯收賄1500萬元台幣證據來源扣案硬碟，主張蒐證違反數位證據保全程序，硬碟內的證據無證據能力。蕭說，檢調廉去年8月30日搜索扣押硬碟，9月11日製成映像檔證據，中間有12天「空窗期」，在12天內已有媒體未審先判；9月6日時，三立、鏡週刊在映像檔證據製作完成前5天，就知道證據詳情，證明硬碟裡資訊早已被不明人士接觸、讀取、外洩。

柯文哲 黃國昌 民眾黨

上一則

「台灣之盾」保台？前參謀總長李喜明：沒人知道是什麼

下一則

學者：1.25兆國防預算靠AIT說明 政府易被瞧不起

延伸閱讀

京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告

京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告
柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權
2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名
2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪