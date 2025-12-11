新聞幕後／上海願意配合「兩道關卡」雙城論壇終能壓線達陣

我的頻道

記者楊正海／台北即時報導
「2025上海台北城市論壇」12月28日將在上海舉行。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照)
「2025上海台北城市論壇」12月28日將在上海舉行。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照)

台北市長蔣萬安預計12月27日至28日率市府團參加雙城論壇，原本北市府擔心職訓MOU內容遭中央大幅刪改，恐令上海感受不佳，此外，北市提出雙城參訪的時間是在假日，也成變數之一，但兩道難關，上海方都願意配合，終讓這次雙城論壇在年底前「壓線」達成。

雙城論壇簽署水治理和職訓2項MOU，其中勞動局職訓交流的MOU，內容遭中央大幅刪改，與第一版相較下，文字剩下原來的一半，內容變得空泛。府內人士說，中央是「擴大解釋」，認為引進中國大陸勞工來台灣受訓後，就會在台就業。

「這是不可能的事」。知情人士表示，連上海台辦來台看元宵花燈和參訪動物園，都被陸委會封殺，怎麼可能會讓大陸勞工來台？北市府也當然知道這些是屬中央的職權，MOU是北市府與上海針對職訓、就業服務的經驗做交流，以及辦活動、課程，但勞動部和陸委會，卻都說是引進大陸勞工，因此要求做大幅度修改。

府內人士說，因為送去的第一版本，是台北、上海雙方討論過的內容，沒有太多增減，但第二版被中央大幅度刪減，文字刪減了將近一半，連標題也改，擔心讓上海方感覺不受尊重，感受不好，進而影響雙城。

府方也設想，若職訓MOU的內容大幅修改後，若雙方覺得簽此MOU沒有太大意義，最壞打算就是台北市可放棄，不簽這個MOU，只簽水治理MOU也可以，須促雙城論壇能順利舉辦。

據知情人士說，之前上海台辦人員來看花燈、動物園都被陸委會封殺，這次職訓MOU又被修改，但上海方最後還是願意「吞下」。

另外，台北市政府受限於議會的會期，市長須總質詢，局處官員列席預算審查，時間只能選在周六、周日，赴上海參訪的相關接待，都是在假日，但上海也願意配合「加班」，終讓雙城論壇能夠順利舉辦、延續。

