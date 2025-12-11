我的頻道

新聞評論／決策錯誤執行偏差 蔡英文喊什麼綠能冤屈？

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

新聞評論／決策錯誤執行偏差 蔡英文喊什麼綠能冤屈？

聯合報社論
前總統蔡英文卸任後行事低調，近期卻大動作發文劍指能源政策。（本報資料照片）
綠能弊案層出不窮，加上賴政府宣稱最快2028年重啟核三，並將重新定義「非核家園」；前總統蔡英文近日發文為自己的能源政策辯護。蔡英文說，多數綠能弊案是她任內開始調查，希望不分藍綠共同肅貪，勿因少數個案使光電產業汙名化。蔡英文此舉，一則在向賴總統喊話，希望顧好她的非核資產，二則也在撇清自己與綠能貪腐的責任。但對照現實，她的說詞顯得蒼白。

蔡英文通篇說法，旨在強調自己發展綠能的「貢獻」，不容抹煞；然而，她對自己決策魯莽引發的貪瀆橫行、國土破壞、電力失衡等問題，卻絲毫沒有反省。簡言之，蔡政府以「非核」為目標的能源轉型政策，從源頭的廢核發想開始，就是一連串的錯誤。為了盡速達成目標，她在執行面則一路放水，在缺乏環評及作業規範下，任由廠商濫墾濫伐，任由官員將審核大權暗地叫價出賣。決策面的短視與自私，加上執行面的錯誤與貪腐，造成國家付出偌大代價，卻只換得環境破壞、供電不穩的下場。

最明顯的例子是，蔡英文今天一再辯稱不應「汙名化綠能」，但回看當初「非核家園」政策的推動，整個蔡政府對核能的「汙名化」恐不只千百倍，甚至到了「妖魔化」的地步。可以說，蔡英文是抱著民進黨的「神主牌」，向全民催眠了她的能源政策；直到今年7月，賴清德終於完成她的「非核大業」。然而，當全球思潮吹起不同的風向，零碳排的核能被視為安全的綠能，賴政府能迴避嗎？尤其，蓬勃的ＡＩ產業需要大量的電力維持運作，這絕非「朝不保夕」的光電所能支應；那麼，賴政府除了重啟核三，還有其他更好的選擇嗎？

說來荒謬，台灣在2025年如願達成了「非核家園」的目標，但民進黨僅歡呼了短短數月，隨即宣布又要在2028年重啟剛剛關閉的核三廠，把「非核」神話踩在腳下。這顯示，民進黨追求了數十年的「非核」聖光，原來只是一場莫名的夢囈，終須回歸現實。可議的是，核三關了又開，核四成了不可說的佛地魔，幾千億元公帑因此虛耗，台電因此被整得不成形狀，民眾在飆高的電費和無數的跳電藉口中受到折磨。國家和民眾所付出的種種代價，在蔡英文眼中，都不重要嗎？

蔡英文認為自己發展綠能貢獻卓著，但她如果認真看看那些被鬼剃頭的山坡，那些被無理開發的水上光電場；她應該能體會，一個美好而崇高的「綠」字，帶來多少偏離。蔡英文的決策偏差在先，再加執行上的急功近利及貪婪草率，讓審核官員與利益集團創造出形形色色的「五鬼搬運法」從中漁利，一邊剝削國土與公帑，一邊敗壞官箴。三接防波堤工程費的百億浮報，三地集團總裁的光電工程灌水，「小英男孩」鄭亦麟假藉綠推中心官威收賄，陳啓昱藉光電土地弊案掏空台鹽，每一件都因綠能開發缺乏準則、而文官倫理敗壞所致。我們看不出，蔡英文在這裡有什麼喊冤的餘地？

能源政策堪稱是蔡英文任內最大的敗筆，因此，她此際必須想方設法為自己辯護，並提醒賴清德謹慎處理。然而，當產業及民生的用電需求擺在眼前，當「核能再起」的世界潮流迎面而來，當綠能貪腐及破壞環境的弊案層出不窮，賴政府除了重啟核電、嚴辦貪瀆，還有什麼其他選擇？

蔡英文和賴清德能共同學到的一課是：綠能不是神話，核能也不是神話或妖魔。決策者最好打開耳朵，聽取外界的多元聲音，不要以為自己能在權力殿堂裡呼喝一切。（轉載自聯合報社論）

蔡英文 綠能 賴清德

蔡英文推光電2.0 喊「不分藍綠強力肅貪」 藍：對賴下指導棋

能源轉型變弊案溫床 蔡英文難卸責

對賴下指導棋？蔡英文：光電2.0 不分藍綠強力肅貪

德媒專訪 蔡英文：台灣科技領先握有AI時代鑰匙

