藍委助理費除罪化修法惹議 韓國瑜：不該侵害助理權益

立法院長韓國瑜9日發聲明指出，尊重每一位委員的提案權，也會全力捍衛國會助理權益。圖為他主持院會議事。（記者季相儒／攝影）

國民黨 立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發200多名國會助理連署要求撤案。立法院長韓國瑜 （右圖，記者季相儒攝影）昨傍晚發聲明指出，立法院尊重每一位委員的提案權，身為立法院長會全力捍衛國會助理權益，並告訴每一個黨團，任何修法都不該侵害國會助理工作權。

本報系聯合報報導，針對韓國瑜發出聲明，陳玉珍昨晚表示「當然不會撤案」；她說，韓院長聲明四平八穩，就是按照議事程序討論，她的提案本來對國會助理該有的權益都會保障，助理若有意見可以運用專業提出修正草案、修正動議，她也樂見法案多元討論。

陳玉珍提出助理費除罪化草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國會助理炸鍋。立法院國會助理工會昨向韓國瑜遞交說帖，指修法將使現有公費助理頓失制度保障、規避法律監督，希望韓國瑜可以重視助理心聲。

眼見藍營掀起茶壺風暴，綠營也出招，民進黨 籍司委會召委莊瑞雄昨變更議程，明將邀法務部、審計部、主計總處針對「800萬（台幣，下同）助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」專題報告並備詢，並打算變更議程邀請勞動部長表達意見。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國會有113位立委，一年編列預算逾8.8億，若依陳玉珍版本修法通過，立委一年可以多領約780萬元，更形同讓詐騙無罪。

據指出，國民黨秘書長李乾龍日前在與黨團立委餐敘時，下達三道密令，期盼通過修法。據了解，鄭麗文在李乾龍下三道軍令前，對修法內容都做過了解，雖不完全認同，卻也尊重黨團自主。不過近期國會助理圈炸鍋，社會輿論也排山倒海而來，鄭麗文緊急約談數名藍營立委了解狀況，定調「不逕付二讀、付委開放討論」，不會強渡關山。