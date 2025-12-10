我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

藍委助理費除罪化修法惹議 韓國瑜：不該侵害助理權益

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院長韓國瑜9日發聲明指出，尊重每一位委員的提案權，也會全力捍衛國會助理權益。圖為他主持院會議事。（記者季相儒／攝影）
立法院長韓國瑜9日發聲明指出，尊重每一位委員的提案權，也會全力捍衛國會助理權益。圖為他主持院會議事。（記者季相儒／攝影）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發200多名國會助理連署要求撤案。立法院長韓國瑜（右圖，記者季相儒攝影）昨傍晚發聲明指出，立法院尊重每一位委員的提案權，身為立法院長會全力捍衛國會助理權益，並告訴每一個黨團，任何修法都不該侵害國會助理工作權。

本報系聯合報報導，針對韓國瑜發出聲明，陳玉珍昨晚表示「當然不會撤案」；她說，韓院長聲明四平八穩，就是按照議事程序討論，她的提案本來對國會助理該有的權益都會保障，助理若有意見可以運用專業提出修正草案、修正動議，她也樂見法案多元討論。

陳玉珍提出助理費除罪化草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國會助理炸鍋。立法院國會助理工會昨向韓國瑜遞交說帖，指修法將使現有公費助理頓失制度保障、規避法律監督，希望韓國瑜可以重視助理心聲。

眼見藍營掀起茶壺風暴，綠營也出招，民進黨籍司委會召委莊瑞雄昨變更議程，明將邀法務部、審計部、主計總處針對「800萬（台幣，下同）助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」專題報告並備詢，並打算變更議程邀請勞動部長表達意見。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國會有113位立委，一年編列預算逾8.8億，若依陳玉珍版本修法通過，立委一年可以多領約780萬元，更形同讓詐騙無罪。

據指出，國民黨秘書長李乾龍日前在與黨團立委餐敘時，下達三道密令，期盼通過修法。據了解，鄭麗文在李乾龍下三道軍令前，對修法內容都做過了解，雖不完全認同，卻也尊重黨團自主。不過近期國會助理圈炸鍋，社會輿論也排山倒海而來，鄭麗文緊急約談數名藍營立委了解狀況，定調「不逕付二讀、付委開放討論」，不會強渡關山。

韓國瑜 國民黨 民進黨

上一則

所得稅修法三讀／長照扣除額增至18萬 35萬戶受惠

下一則

新聞評論／賴卓體制 以憲政之矛毀憲政之盾

延伸閱讀

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕
韓國瑜扮「新郎叔叔」才舉杯 98歲媽旋即下令：不可以喝酒

韓國瑜扮「新郎叔叔」才舉杯 98歲媽旋即下令：不可以喝酒
賴嗆韓：砍斷台安全桌腳是中國 藍酸：生病就該自己吃藥

賴嗆韓：砍斷台安全桌腳是中國 藍酸：生病就該自己吃藥
賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國

賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位