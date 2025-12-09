我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

記者鄭媁、黃婉婷、程嘉文／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文接受歷史哥網路直播專訪。（圖／擷取自歷史哥YT頻道）
國民黨主席鄭麗文接受歷史哥網路直播專訪。（圖／擷取自歷史哥YT頻道）

針對有媒體報導國共兩黨達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出「三張門票」作為前提，國民黨主席鄭麗文昨反擊，民進黨一天到晚扣她帽子，每天編不完，因為國際社會已不再支持民進黨漏洞百出的立場與論述，賴清德總統還在做困獸之鬥。

鄭麗文昨接受「歷史哥」網路直播專訪時強調，民進黨不要再一天到晚扣她帽子，前天又報導「鄭習會」，「很會編故事，每天一直編不完耶」，「什麼見習近平的時間都已經排好了，還有什麼三張門票，我的天啊」。

鄭麗文也說，可見民進黨多緊張、多害怕，整個府院黨上下都在超前部署、想辦法對付她，「他們加起來對付不了我一人啦」，因為他們的立場是錯誤的，論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨；賴總統上任快兩年，出訪還是無法過境美國，他的困境已經非常明顯。

對於媒體報導還指國民黨計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，擬為後續中國統一論述鋪陳，鄭麗文也反問：「這是哪裡聽說的？」「是在總統府裡面聽說的？我怎麼從來都沒聽過？」

民進黨發言人吳崢則表示，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾，政黨可在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆；台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨投誠的伴手禮。

此外，賴清德總統日前提到，民進黨執政未更改國號，因為「中華民國」名稱有助於社會團結。民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠表示，賴總統先前雖然多次談話曾提及團結，但若對藍營支持者的記憶、感情、價值，無法以尊重態度對待，團結就形同緣木求魚；他並認為，如果不能吸納藍營在兩岸議題方面對話、和平的願望，也不容易一致對外應對北京。

民進黨 鄭麗文 國民黨

上一則

中天復台將重返原頻道？NCC：幾乎不可能

下一則

新聞評論／美2政策文件 看見川普兩岸政策虛實

延伸閱讀

賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱

賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱
鄭麗文駁心結說 喊「盧秀燕就是太陽」

鄭麗文駁心結說 喊「盧秀燕就是太陽」
鄭習會「3前提」？藍駁報導純屬捏造

鄭習會「3前提」？藍駁報導純屬捏造
公開同框駁心結說 鄭麗文喊「盧秀燕就是太陽」

公開同框駁心結說 鄭麗文喊「盧秀燕就是太陽」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？