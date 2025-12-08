我的頻道

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

8歲兒霸凌嗆「打死你」綠委賴瑞隆哽咽致歉：沒善盡父責

台灣新聞組／高雄8日電
立委賴瑞隆遭控兒子涉霸凌案，7日第2度出面，向對方女童及家長表達歉意，忍不住淚崩，表示也覺得對不起自己小孩。(記者徐白櫻／攝影)
立委賴瑞隆遭控兒子涉霸凌案，7日第2度出面，向對方女童及家長表達歉意，忍不住淚崩，表示也覺得對不起自己小孩。(記者徐白櫻／攝影)

高雄立委賴瑞隆遭控小孩涉及霸凌案，昨第2度開記者會，向對方女童及家長致歉。賴一度哽咽說，已陪同小孩尋求專業協助，即日起兒子留家自學，下學期轉學。記者會後賴瑞隆辦公室還公布影片，稱昨下午5時已和女童媽媽見面，當面表達歉意，雙方取得諒解。

校方說明，事件發生在10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在操場跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，後來女童躲入廁所，仍遭賴生在門外叫罵，過程約12分鐘。家長爆料指出，賴兒在門外咆哮、叫囂插腰，狠嗆「出來就打死你、甩耳光」，家長還控賴母到校態度不佳，備感不受尊重。

賴辦昨日公布的影片中，背對鏡頭的女童媽媽說，此事件初衷是希望得到道歉，看了賴瑞隆記者會後心裡頗有感觸，對於賴的作法與彌補傷害的處理，「我們家是真的有接受了這個誠意」，賴隨即起身鞠躬致意，並與女童媽媽握手，直呼「很抱歉」。

女童母親是在學校陪同下和賴瑞隆見面，她說，非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當，他們並非針對小朋友採取任何行動，會撤銷法律處理，學校後續處理程序會持續進行，只希望雙方孩子都能好好成長、學習如何做人。

賴瑞隆小孩與同校女同學發生校園霸凌爭議，賴5日在立法院開記者會公開道歉，昨下午2時半他一襲黑衣、身形明顯瘦了幾公斤，再度在高雄前鎮區開記者會說明此事。

賴指出，上周五有去校門口等1個多小時，想當面向女童家長道歉，但沒見到面，對方對他提出看學校錄影帶、確保孩子狀況及妥善溝通3個訴求，所以決定學期末之前不讓小孩去上學、也讓小孩離開這個學校，「兩個小孩以後不會有任何接觸，請女童媽媽放心」。

對於小孩傳出在前一所學校就有霸凌「前科」，賴瑞隆說，有關小孩霸凌某集團孫子，以及因此轉學都不是事實，台灣社會不該把8歲小孩妖魔化，這對孩子已造成傷害。

賴瑞隆說，上周五晚上，小孩跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」，話講到此賴哽咽、眼淚奪眶而出，整理一下情緒後才說，很自責沒有善盡父親角色，「因我的身分及角色讓小孩承受這麼多（壓力），是當爸爸的對不起小孩」。

賴瑞隆正爭取民進黨高雄市長提名，被媒體問及是否繼續競選行程，他只表示，「現在最重要工作是讓小孩回到健康快樂的學習環境，沒有任何事情比小孩的事情重要」，未談及日後參選一事。

點頭原諒賴瑞隆兒子霸凌案 女童母親：感受到他的善意

角逐高雄市長綠委 8歲兒遭控涉校園霸凌…至少3人受害

台立委正角逐高雄市長 兒子遭控涉霸凌…至少3人受害

綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

