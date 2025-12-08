我的頻道

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

黑白集／南二都「調整型民調」 帶風向斧鑿斑斑

黑白集
高雄市長選舉競爭激烈，藍綠5位有意參選的政治人物同台。（本報資料照片）
高雄市長選舉競爭激烈，藍綠5位有意參選的政治人物同台。（本報資料照片）

民進黨高雄市長初選撲朔迷離，四位立委輪番喊民調第一，成為南台灣特產的「調整型民調」，支持度要多高有多高，取決於背後黑手要怎麼調。

民「調」是第四聲或第二聲，意義大不同。民意調查是傳統社會科學，藉以推估多數民眾的真實想法；民意調整卻是現代政治科幻，不是測民意，而是帶風向。

民調之亂，在這次民進黨南二都初選尤為顯著。民進黨初選採取對比式民調，民眾常看到同樣都是國民黨假想敵柯志恩、謝龍介，綠營各版本的民調卻像月亮，初一、十五不一樣。立委林岱樺可以從第一變墊底，她直言「看衰民調」是特定陣營花錢引導輿論的手段；即使國民黨支持度低到極為異常的「八趴」，公布的民調機構也毫不在乎。立委賴瑞隆兒子近日爆出霸凌爭議，他的看好度依舊第一，民調效果超神奇。

候選人自稱民調第一，往往只是選戰策略，目的是營造「西瓜效應」，藉以迷惑選民的理性判斷，結果常形成假象的從眾效應，葬送民調公正性。

民調如流水，勝非勝、敗非敗，2018年縣市長選舉就是最好例證。當時民進黨高雄市長候選人陳其邁被形容「躺著就會當選」，綠營民調輾壓對手韓國瑜，最後卻被「韓流」打趴。

調整型民調一旦調過頭，幻想扭曲理想，結果將與真實民意愈離愈遠。(轉載自聯合報)

點頭原諒賴瑞隆兒子霸凌案 女童母親：感受到他的善意

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

觀察站／賴總統再喊團結 綠營做到了嗎

執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

