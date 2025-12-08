黑白集／南二都「調整型民調」 帶風向斧鑿斑斑

高雄市長選舉競爭激烈，藍綠5位有意參選的政治人物同台。（本報資料照片）

民進黨 高雄市長初選撲朔迷離，四位立委輪番喊民調 第一，成為南台灣特產的「調整型民調」，支持度要多高有多高，取決於背後黑手要怎麼調。

民「調」是第四聲或第二聲，意義大不同。民意調查是傳統社會科學，藉以推估多數民眾的真實想法；民意調整卻是現代政治科幻，不是測民意，而是帶風向。

民調之亂，在這次民進黨南二都初選尤為顯著。民進黨初選採取對比式民調，民眾常看到同樣都是國民黨 假想敵柯志恩、謝龍介，綠營各版本的民調卻像月亮，初一、十五不一樣。立委林岱樺可以從第一變墊底，她直言「看衰民調」是特定陣營花錢引導輿論的手段；即使國民黨支持度低到極為異常的「八趴」，公布的民調機構也毫不在乎。立委賴瑞隆兒子近日爆出霸凌爭議，他的看好度依舊第一，民調效果超神奇。

候選人自稱民調第一，往往只是選戰策略，目的是營造「西瓜效應」，藉以迷惑選民的理性判斷，結果常形成假象的從眾效應，葬送民調公正性。

民調如流水，勝非勝、敗非敗，2018年縣市長選舉就是最好例證。當時民進黨高雄市長候選人陳其邁被形容「躺著就會當選」，綠營民調輾壓對手韓國瑜，最後卻被「韓流」打趴。

調整型民調一旦調過頭，幻想扭曲理想，結果將與真實民意愈離愈遠。(轉載自聯合報)