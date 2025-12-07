公開同框駁心結說 鄭麗文喊「盧秀燕就是太陽」

國民黨主席鄭麗文（左二）就任後，7日與台中市長盧秀燕（右二）首次公開同框，兩人見面就大擁抱，展現好交情。（記者余采瀅／攝影）

國民黨 131周年黨慶活動昨在台中登場，黨主席鄭麗文 就任後，首度與台中市長盧秀燕 公開同框；近期傳兩人有心結，鄭盧昨從台上到台下的互動，一一化解。鄭以「太陽」就在身邊形容盧秀燕，兩人有長年姐妹情，想挑撥是沒用的；盧秀燕則兩度向台下喊話，呼籲不要讓綠營挑撥離間，全黨團結支持鄭麗文，明年才會大勝。

盧秀燕上台致詞時，鄭主動迎向前，兩人相擁、搭肩、互拍背，連續數次交換微笑，台下藍營支持者看到這1幕，情緒瞬間沸騰歡呼，氣氛推到最高點。

盧秀燕致詞時多次與鄭麗文互動，盧說自己多年來身為黨員，立場始終一致，祝福國民黨「131歲生日快樂」，並強調中華民國114年來的核心價值是民主自由與經濟繁榮。她批評民進黨執政後「正在破壞民主自由、打壓言論，關電視台與平台，今年還發起大罷免，想要一黨獨大」，強調全民看清事實、終讓大罷免失敗。

「2026年大選，我們非贏不可。」盧秀燕兩度向台下喊話，呼籲全黨團結支持鄭麗文，強調民進黨會挑撥、抹黑，「唯有團結合作，才可以爭取明年大選勝利；唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才會穩定，人民才能受到保護」。

鄭麗文上台後立刻回身摟住盧的肩，笑說「台中風和日麗，因為太陽就在這邊」，引來現場大笑。她比喻盧是「石磨心（台語）」，面對市政千頭萬緒又遭民進黨「穿小鞋」刻意抹黑，盧仍以高情商維持市政穩定；她還肯定盧處理非洲豬瘟展現危機能力，並說「盧秀燕過去七年做得這麼好，帶領台中很成功，國民黨不能漏氣，一定會在台中團結，圓滿提名最強的候選人，繼續為台中市民服務」。

昨天稍早，盧也公開說明，兩人根本沒有心結；她回憶第一次選市長，當時選情不被看好，但「選前之夜就是鄭麗文全程策畫」，足證交情深厚。鄭當選主席第一時間致電致意，要約隔天親赴台中拜會，但當時市府忙於突發事件與議會總質詢，才建議鄭調整行程，擇期再見。

除了盧鄭展現團結，苗栗縣長鍾東錦昨晚也在臉書首度鬆口，接受國民黨提名競選連任，他曝原因是鄭麗文不計較在黨主席選舉時的立場不同，接下黨務後遞出橄欖枝，值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀。

鍾東錦2022年違紀參選遭開除黨籍，今年9月14日恢復黨籍，但一直沒鬆口會以國民黨身分競選連任。鄭麗文前天參加苗栗縣黨部主委受證及黨慶活動，鍾昨晚在臉書貼出與鄭同框照片，表態接受黨提名。