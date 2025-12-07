蔣萬安轟禁小紅書...劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

我的頻道

記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。（記者余承翰／攝影。報系資料照）
台北市長蔣萬安。（記者余承翰／攝影。報系資料照）

內政部日前指大陸APP「小紅書」資安檢測不合格，加上2年涉詐多發函已讀不回，封禁1年。北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變共產黨」，內政部長劉世芳回嗆蔣「反對警政署打擊犯罪？」北市府轟劉刻意扭曲事實，並指數發部詐騙來源比例，小紅書根本不在主要媒介之列，中央對症下藥？還是政治操作？

北市府副發言人蔡畹鎣說，市長蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法」，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣也提到，劉部長的發言就是刻意扭曲事實，因為從數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。

蔡畹鎣也反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問：這到底是內政部，還是中宣部？

內政部 小紅書 詐騙

「黃仁勳Nvidia尾牙將訪台」 蔣萬安：邀出席與北市簽約
雙城論壇何時辦？蔣萬安：15天前要提申請 努力溝通
陸委會喊力挺雙城論壇 蔣萬安：我寧願相信
