黑白集／助理費除罪化不顧觀感 藍委開起染房

助理費除罪化相關修法，不但讓國會助理圈炸鍋。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套。(本報資料照片)

國民黨 立委提案修法，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，同時對地方民代助理費也有類似修法，引發助理工會怒批自肥。相關修法等於給民代開了助理費「任意門」，國民黨真要為此賠掉選民的託付？

近年不少民代涉及詐領助理費，藍綠白和無黨籍都有，雖然號稱歷史共業，但問題並不在助理費須專款專用，而在少數民代之貪，或遭司法刻意追殺。

這幾天台幣32元電鍋貪汙案引爆人民怒火，原因就在於司法對高官巨賈權錢交易幾乎束手無策，卻可曾饒過小民？此時此刻，28名連署藍委又是誰給的勇氣，竟認為立委A助理費的情操高過清潔隊員助老婦的善舉，因而必須「除罪」？

只要涉及民代自肥提案，就必遭民意反彈。例如10多年前立委王雪峰「拾荒度日」，藍委提案要求研擬立委退職金，最後卻灰頭土臉。國民黨主席鄭麗文、有志總統大位的台中市長盧秀燕 當時都是立委，理當記得這段歷史。

其實民進黨 也樂見修法，因此在院會無異議，出了立院就罵國民黨，是享分肥還裝清高，但至少仍顧忌社會觀感。人民讓國民黨成為國會最大黨，盼能制衡民進黨政府的鴨霸與貪腐，國民黨卻連社會觀感都不顧。眼看全黨形象勢遭重創，藍營真只能「尊重黨團自主」，任由藍委得了些人民給的顏色就開起染房來？(轉載自聯合報)