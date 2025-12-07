我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

黑白集／助理費除罪化不顧觀感 藍委開起染房

黑白集
助理費除罪化相關修法，不但讓國會助理圈炸鍋。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套。(本報資料照片)
助理費除罪化相關修法，不但讓國會助理圈炸鍋。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套。(本報資料照片)

國民黨立委提案修法，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，同時對地方民代助理費也有類似修法，引發助理工會怒批自肥。相關修法等於給民代開了助理費「任意門」，國民黨真要為此賠掉選民的託付？

近年不少民代涉及詐領助理費，藍綠白和無黨籍都有，雖然號稱歷史共業，但問題並不在助理費須專款專用，而在少數民代之貪，或遭司法刻意追殺。

這幾天台幣32元電鍋貪汙案引爆人民怒火，原因就在於司法對高官巨賈權錢交易幾乎束手無策，卻可曾饒過小民？此時此刻，28名連署藍委又是誰給的勇氣，竟認為立委A助理費的情操高過清潔隊員助老婦的善舉，因而必須「除罪」？

只要涉及民代自肥提案，就必遭民意反彈。例如10多年前立委王雪峰「拾荒度日」，藍委提案要求研擬立委退職金，最後卻灰頭土臉。國民黨主席鄭麗文、有志總統大位的台中市長盧秀燕當時都是立委，理當記得這段歷史。

其實民進黨也樂見修法，因此在院會無異議，出了立院就罵國民黨，是享分肥還裝清高，但至少仍顧忌社會觀感。人民讓國民黨成為國會最大黨，盼能制衡民進黨政府的鴨霸與貪腐，國民黨卻連社會觀感都不顧。眼看全黨形象勢遭重創，藍營真只能「尊重黨團自主」，任由藍委得了些人民給的顏色就開起染房來？(轉載自聯合報)

國民黨 民進黨 盧秀燕

上一則

執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

下一則

美新國安戰略 賴清德：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

延伸閱讀

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名
台財劃法覆議案遭封殺 卓榮泰8連敗 在野嗆：覆議當兒戲

台財劃法覆議案遭封殺 卓榮泰8連敗 在野嗆：覆議當兒戲
台民代助理費除罪化修法付委 工會轟自肥「勞動權益倒退十年」

台民代助理費除罪化修法付委 工會轟自肥「勞動權益倒退十年」
紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場