卓榮泰揚言不執行財劃法 藍：激化對立全民受傷

行政院長卓榮泰（中）日前回應財劃法覆議案遭藍白否決時稱，立院違反議事倫理，沒有必須執行壓力。(中央社)

行政院提財劃法覆議案上周五遭否決，行政院長卓榮泰 卻表示，立院拒絕安排行政院報告，執意表決，違反議事倫理的任何決議，沒有必須執行壓力。國民黨立委賴士葆6日直言，卓激化對立，將導致施政停擺，受傷的一定是全民。

本報系聯合報報導，據了解，總統府在收到立院覆議案咨文後，將依規定公布，而行政院則擬聲請釋憲。在野立委昨齊轟，民進黨執政態度傲慢，卓榮泰目無法紀、知法玩法，視法律為無物。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，請卓榮泰搞清楚，不邀請卓榮泰來列席報告，是立法院長韓國瑜召集正式黨團協商後「三黨黨團代表都簽字的協商結論」，跟先前公職人員選舉罷免 法、警察人員人事條例等法案相同，邀不邀請卓榮泰列席，是立法院的權力，豈容卓榮泰說三道四？更不是在法治國家中行政官員，可以帶頭違法的藉口。

國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰過去也曾經擔任過立委，根本就是知法玩法，視法律為無物。逕付二讀本就是立院議事規則，過去民進黨使用更為氾濫。逕付二讀後還有一個月的協商冷凍期，朝野可以就法案內容討論協商、取得共識。

台北中國時報報導，依照憲法增修條文，行政院覆議失敗，「應」即接受該決議。不料卓榮泰態度強硬，在釋憲、覆議、大罷免等各種手段無法採用或相繼失敗後，再度出新招，祭出「不執行」擺爛到底。

賴士葆說，當初韓國瑜協助財政部 與在野黨溝通政院版財劃法，他要求試算表必須先出來，財政部也允諾，後來不知道是什麼「神祕的政治壓力」就被蓋牌，在野黨從來沒有不審查院版財劃法，但不透明狀況下要討論是不可能的。

他說，明年度總預算還沒有審查，雖然台灣不像美國，總預算不過政府就會關門，但明年度各部會的新興計畫都將無法動支、執行。卓榮泰現在的戰狼做法，繼續對抗下去，受傷的是全民。