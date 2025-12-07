2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

國民黨主席鄭麗文（前右二）6日指出，國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合。（記者胡蓬生／攝影）

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲 日前同台直播，柯文哲再提2024總統大選前夕，藍白合破裂的往事。柯文哲並提到2026藍白合「不要再讓3%或6%」。國民黨 主席鄭麗文 昨天說，大家可能對上次藍白合作破裂失敗仍存陰影，將用誠意，透過公開、公正遊戲規則選出合適人選。

本報系聯合報報導，黃國昌、柯文哲4日合體直播。談到是否會跟國民黨主席鄭麗文見面、明年選舉藍白合等，柯文哲表示，不用為了見面而見面，他現在也不是黨主席。藍白合作只要規則清楚就好，像是全民調有幾間民調公司等。不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，「那個讓3%、6%，那實在太好笑。」

國民黨發言人暨立委牛煦庭說，過去的不愉快已過去，現有國會合作而有較好的基礎，藍白合盼有公正制度，與民眾黨立場不相悖。

牛煦庭補充，對焦更公平更公開的制度，民調公司多找幾家，數字拉起來做處理，都會正面解讀，只要這個過程，大家商量好來，可以照章執行，大家可以配合這樣結果，藍白合自然水到渠成。

中央社報導，對於柯文哲提出對藍白合的意見，並強調民眾黨一定不會耍詐。鄭麗文昨天到國民黨苗栗縣黨部出席建黨131周年黨慶活動時接受媒體聯訪表示，大家可能對上次藍白合作破裂失敗還存有陰影，此次會用最大誠意，透過公平、公開、公正的遊戲規則，幫在野力量提名出最適合人選。

關於內政部宣布小紅書因涉詐案多且對發函「已讀不回」而封鎖1年。鄭麗文說，此舉違法違憲，完全沒有程序正義，暴露出民進黨威權獨裁的心態，令人質疑是要進行「數位戒嚴」。