周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

台民代助理費除罪化修法付委 工會轟自肥「勞動權益倒退十年」

台灣新聞組／台北6日電
公督盟和時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟舉行記者會，嚴正警告提案、連署的28位國民黨立委，呼籲立即撤回「助理費除罪化」修法。(記者邱德祥／攝影)
近幾年不少藍綠白民意代表捲入詐領助理費風波，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，助理費由立委統籌運用，引爆國會助理圈炸鍋，二項草案昨於立法院會順利交付一讀付委。立法院國會助理工會昨發出聲新聞稿嚴重反對並轟此法「自肥」，呼籲朝野立委務必三思而後行。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨表示，助理費修正案是「進步法案」，讓助理得到真正保障，薪資6萬元(台幣，下同，約1900美元)就是6萬元，不會再退到5000、1萬回來，是保護助理，不要讓助理成為共犯。不管是地方助理、國會助理等，薪水不打折，台灣國會應趕上先進國家修法。

對於國民黨提出助理費修正案，民眾黨團昨表示，針對藍委陳玉珍提案，內部將開會討論。民進黨立委郭昱晴表示，公費助理制度需要改革沒錯，但改革應該是更透明、更明確、更保障勞權，而不是把可能涉及不當運用的行為，排除在法律之外。

陳玉珍提案不只放寬立委運用助理費原則，更會讓已捲入詐領助理費案的政治人物因而除罪化。立法院助理工會昨天臨時召開幹部會議，決議擬由副理事長田飛生在近期率隊拜訪立法院長韓國瑜，當面表達工會立場；不過因部分助理所屬辦公室立委有連署法案，預計將由未連署的助理幹部出面，若陳情未果，助理不排除發動抗議行動。

陳玉珍所提「立法院組織法」修正案，將現行規定立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字。立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，此法引發助理圈反彈。

立法院國會助理工會昨發出新聞稿指出，提案將公費助理修正為助理，並將立委助理費直接補助給立委且免檢據核銷，此舉等同立委「以廢除公費助理方式自肥」，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上「黑布」，讓助理勞動權益倒退數十年。

