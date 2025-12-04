新聞眼／盧秀燕針砭國政 跨進「總統級」政治戰場

台中市長盧秀燕表示，賴清德總統的2027武統說是重大失誤。（記者黃仲裕／攝影）

在台灣憲法架構下，國防、外交與兩岸關係屬於總統職權，而向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕 ，左批評賴清德 總的2027武統台灣說，右指民進黨 長年執政貪腐弊案叢生，疾呼第4次政黨輪替不是壞事。盧秀燕雖未宣布參選2028，但已經跨步踏進「總統級」政治戰場。

盧秀燕從政多年，歷任多屆民代，不僅是我國第一位直轄市女市長，更是號稱「搖擺州」的台中縣市合併後首位連任的市長。執政7年，透過市政成績、跨縣市結盟與全台輔選，「媽媽市長」的影響力早已超越台中市，更被視為藍軍挑戰2028總統大位的人選之一。

盧秀燕平時對政治話題保持距離，營造專注市政形象，一旦進入選舉模式，又能精準以庶民語言打擊對手，政治語言相當精準。盧秀燕2日接受專訪，語氣尖銳直指賴總統的「武統台灣」發言是重大失誤，直言「芒果乾一賣再賣變本加厲」；表態支持國防預算，但也強調要嚴審防弊。

訪問過程中，她不諱言過去在國安、外交事務上的研究與熟悉，更論及兩岸、國防、外交是總統憲法上的職權，如今公開對兩岸、國安議題的評論，勢必掀起政壇效應。

不僅如此，盧更直言「民進黨二次執政10年來離民意愈來愈遠」、「長久執政弊案叢生」、「第4次政黨輪替不是壞事」，把矛頭對準執政黨；專訪現場一度以為她就要宣布參選了。不過，當被問及考慮投入2028大選？盧謹慎踩下煞車「我很珍惜市民給我的機會，現在我心無旁騖」。

盧秀燕向來謹慎，不打沒把握的仗，更不願提前把自己送上戰場。不過，即使盧謹守市長職位，這番談話內容已跨出市政領域，涉及總統層級的戰略議題，除表達對國家大政的擔憂，也展現她站在國家治理尺度的思維，政壇勢必用「總統視角」來解讀每句談話。

盧秀燕閉口不談2028，也未提及卸任後的規畫，高分貝抨擊執政黨與賴總統，光是一句「再次政黨輪替不是壞事」，就足被視為對執政黨的討伐戰帖；在市長任期最後一年，不論盧秀燕想不想，她已把自己推入總統選戰的戰場。