批賴清德武統說 盧秀燕：置國家於危險中 這錯不可思議

賴清德 總統日前稱「北京當局以2027年完成武統為目標」，引發軒然大波，台中市長盧秀燕 接受專訪直言，「這是非常非常重大的失誤」，這錯誤不可思議，讓人對總統在國安上能力有所質疑。

賴清德總統11月26日發表「守護民主台灣國安行動方案」，提及「北京當局以2027年完成武力統一台灣為目標」，引爆爭議，總統府後來更正為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

對於總統府事後修正文字，盧秀燕說，顯見賴總統也知道「2027武統台灣」是嚴重失言，世界各國都不希望台海發生戰事、台灣成為戰爭導火線；她也強調，「若僅修正言詞，卻不修正行為」，實際上還是置國家於危險之中，這是她最擔心的。

盧秀燕受訪時談到這段「2027武統台灣」風波，直言「我覺得是重大失誤」。她表示，總統掌握國家最高的國安狀況，在公開正式的談話，每個字都要非常非常精準；若不夠精準，不僅自己人誤判，也會讓國際誤判，造成國內外動盪、國內人心惶恐。

盧秀燕指出，國防、外交、國安是總統職權，總統掌握所有相關資源，賴總統公開發表時說的話，不能以「一時口誤」帶過，「這個錯誤不可思議」。

「我們有點擔心，有些政黨把破壞和平、製造衝突及挑釁，當成選舉的利器。」盧秀燕批評，這是非常惡劣的行為，為了政治與選舉上的利益，製造恐慌、設法挑釁，甚至可能擦槍走火，破壞和平，讓人民惶惶不安，這是不對的，她非常反對。

賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來8年要投入1.25兆台幣國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。

盧秀燕說，她贊成適度提高國防預算，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但同時存在幾個課題，第一是如何量力而為？政府預算不能無限增加，有財務現實，若一味追求國防預算成長，變成窮國窮民，搞到國家破產，甚至可能演變成窮兵黷武的集權國家。

盧秀燕說，第二個課題是建置的有效性，有些國防預算根本是無效建置，大幅編列國防預算、花費國家重大支出，卻沒辦法保證安全，對國家防衛沒有幫助。

此外，更慎防有人乘機上下其手。盧秀燕指出，最近烏克蘭 總統親信趁俄烏戰爭上下其手，不少人捲入貪瀆弊案被起訴、調查，就是明顯的例子。

盧秀燕也大力支持立法院嚴格審查，她認為，立院具相關專業領域的立委非常的多，過去立委對國造潛艦的諸多質疑，如今證實確有問題。她相信立委們有能力為國防預算把關，只要預算編列合理，立委會以國家安全為重；若政府不想要國會監督，才啟人疑竇。