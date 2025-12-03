黨產條例排除救國團 藍白聯手逕付二讀 明年1月拚三讀

立法院程序委員會2日上演表決大戰，藍白立委以人數優勢，將行政院所提1.25兆台幣國防特別條例草案暫緩列案，不排入5日院會，民進黨立委舉標語抗議。（記者曾學仁／攝影）

國民黨 、民眾黨 立法院黨團聯手，2日在院會提案變更議程，一口氣將國民黨立委陳玉珍所提離島建設條例修正草案、國民黨立委游顥所提政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案等，自委員會抽出逕付二讀。游顥所提不當黨產條例修正草案，在附隨組織的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，被外界認為是替救國團解套。

在賴清德 總統上周宣布將編列八年共1.25兆台幣（約400億美元）國防特別預算後，行政院通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但程序委員會中，在野黨聯手暫緩列入5日院會議程。藍白立委要求，賴清德應赴立法院國情報告並接受詢答。

本報系聯合報報導，國民黨團總召傅崐萁表示，支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，「我們會以最高禮遇迎接賴清德」。國民黨團書記長羅智強也說，總統應到立法院國情報告、接受國會詢答，讓國人認識特別預算對台灣的影響為何。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨宣稱是「諮詢」不是質詢，那請賴清德前來國會接受立委「諮詢」；在賴清德正面回應前，黨團立場是同意暫緩列案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，藍白如今已把「逕付二讀」從立法上的特例，硬生生操作成政治工具，只要是藍白想過的案子，連討論都懶得討論，一路快速通關。

行政院發言人李慧芝指出，立院要求總統「即問即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭作出2024年憲判字第九號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案，政院感到高度不解與強烈遺憾。

台北中國時報報導，國民黨團昨日變更議程，將游顥等人提出的「黨產條例」修正草案逕付二讀。經過表決，該法案成功逕付二讀，後續由國民黨團召集協商。逕付二讀後將起算法案冷凍期，最快可在明年1月初三讀表決。

黨產會強調台北高等行政法院去年的判決，已認定救國團「曾為國民黨附隨組織」。救國團則稱此修法是對錯誤的「轉型正義」進行回歸校正。