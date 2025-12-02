我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

黃國昌訪日只能和高市桌子合照 綠酸「民眾黨傳統」

台灣新聞組／台北2日電
民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出拜訪自民黨的照片，一行人也與日本首相、自民黨總裁高市早苗「桌子」合影。（取自陳宥丞臉書）
民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出拜訪自民黨的照片，一行人也與日本首相、自民黨總裁高市早苗「桌子」合影。（取自陳宥丞臉書）

民眾黨主席黃國昌近日率領青年團訪日，但有媒體報導過程中欲約見親台派高層遭拒，頻吃軟釘子。在拜會日華懇會長古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室，眾人在「總裁」的桌牌前合影留念。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這是民眾黨傳統，過去民眾黨前主席柯文哲訪日也與掛牌合影。

有媒體報導，民眾黨欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，也遭指訪問名單都是在過水，行個人造勢。民眾黨副秘書長許甫反批，涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措。

鍾佳濱稍早受訪被問及此事，也說柯文哲之前為了選總統出訪日本，也是跟掛牌合影，或許民眾黨不擅長和真人國會議員、政壇領袖合影，但是跟建築物單位標示牌與名牌合影很有經驗，「黃國昌繼承著柯前主席的腳步，在日本留下他們美好的回憶。」

此外，網紅館長陳之漢近日在直播中談到兩岸問題與黃國昌訪日時，罕見強調「我們理念本來就不同，他做他的，我做我的」。

館長指出，政治人物包括黃國昌、國民黨與民眾黨，都必須考量選票與利益，因此很多話不敢講、很多立場不敢表態。他表示「自己不屬於任何政黨，也沒有參與選舉，但反而更能明確表態兩岸立場」。他也提到，自己因為公開言論造成生意受影響、遭抵制，但仍認為「這代表我講義氣、我在乎台灣人民」。

館長說，每逢兩岸議題，媒體就把問題丟給黃國昌，「我愛中國不是他愛中國，他想維持現狀，我想和平統一，理念本來就不同」。館長表示，他與黃國昌早已沒有政治連結，兩人想法與路線都不同。館長強調，他願意扮演兩岸橋樑，也願意為中華民族付出代價，他也再度強調在政治立場上跟黃國昌「解綁」，直言「我陳之漢做的事，我自己扛」。

黃國昌 民眾黨 日本

上一則

美降對台關稅 台經貿辦：機率非常高 盼爭取降至15%

下一則

宏都拉斯有望變天 熱議與台復交

延伸閱讀

黃國昌訪日碰壁 只和日相高市「桌子」合影

黃國昌訪日碰壁 只和日相高市「桌子」合影
指黃國昌硬上女生 周玉蔻判刑3月定讞 哭訴：像小螞蟻被輾壓

指黃國昌硬上女生 周玉蔻判刑3月定讞 哭訴：像小螞蟻被輾壓
啟動「土城十講」合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有太陽好

啟動「土城十講」合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有太陽好
迷你足協詐領千萬 僅追回2萬元 黃國昌批運動部包庇

迷你足協詐領千萬 僅追回2萬元 黃國昌批運動部包庇

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險