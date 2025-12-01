「不把三讀法律放在眼裡」 鄭麗文：賴耍流氓破壞民主

我的頻道

記者邱瑞杰、李成蔭／基隆1日電
國民黨主席鄭麗文（中）11月30日出席國民黨台北市黨部黨慶活動，頒獎給資深黨員及黨部義工。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席鄭麗文昨赴基隆出席131周年黨慶，談到基隆市民近年在兩次罷免案用超高的不同意票表達不喜歡撕裂、對立，「叫民進黨放手」，但賴清德總統真的很固執，中央政府也不把三讀通過的法律放在眼裡，「只有把台灣交給國民黨，大家才會安心」。

鄭麗文談到，財劃法是立法院三讀通過的法律，賴總統當台南市長時，也要幫地方政府爭取更多錢，民主最重要精神是落實地方自治，如今賴政府藐視國會多數，破壞民主制度，「錢不要給你，就是不要給你」、「可以耍流氓嗎、耍無賴嗎？」

鄭還說，在國民黨立法院黨團努力下，希望照顧職業軍人，提升軍人待遇，否則沒人要去當兵，但立法院三讀通過的法律，行政院完全沒有放在眼裡，「不編預算就是不編預算」；如果沒有辦法給職業軍人合理待遇，沒有辦法給職業軍人應有尊嚴，如何告訴民眾要保衛台灣、支持國防，「萊爾校長就是萊爾校長，他說的話是誰要相信？就是信不得。」

談及2026縣市長選舉，鄭麗文說，希望基隆明年繼續在謝國樑領導下，攜手市黨部主委林沛祥，再次開出高票紅盤，讓基隆市民再贏一次，讓國民黨從台灣頭贏到台灣尾。

鄭昨天也赴台北市議會出席台北市黨部舉行的黨慶活動。對於國民黨喊出要在2026選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次，鄭麗文、身兼國民黨台北市黨部主委的北市議長戴錫欽都說，這不影響藍白合。戴錫欽也認為，若民眾黨願意支持台北市長蔣萬安連任，蔣萬安確實要慎重思考要不要幫盟友站台。

鄭麗文表示，現在正積極處理縣市長提名作業，接下來才會進到議員，相關提名都會非常尊重在地生態，以及在地的市議會黨團。

