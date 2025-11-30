我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲

台灣新聞組／台北30日電
賴清德總統29日表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（記者胡經周／攝影）
賴清德總統29日表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（記者胡經周／攝影）

在野黨擬邀賴清德總統赴立法院，針對1.25兆元（台幣，約400億美元）國防特別預算進行國情報告。賴總統昨表示，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並爭取國會支持。不過，藍白立委都強調，國情報告一定是一問一答，若只是到國會宣講，留在總統府開記者會就好。

國民黨團首席副書記長林沛祥率先拋出邀賴總統赴立院就軍費國情報告，他說，本周二黨團大會將討論此事，如果邀賴總統國情報告，一定是一問一答，「不可能讓賴清德來作秀」。

林沛祥說，依照憲政程序，總統針對國家重大議題應來立法院向全民報告，國防特別預算1.25兆不是經由正式管道，由行政院、總統府來跟立法院溝通協調，而是總統府片面宣布，難免讓民眾覺得是黑箱作業。

民眾黨主席黃國昌表示，毫無期待，如果賴總統到國會只是片面地政治宣傳，不肯面對國會議員問題回答，賴總統自己留在總統府開記者會就好了。

黃國昌強調，2024年總統大選時，賴總統稱願意赴國會進行國情報告，且接受立委諮詢。後來強調是諮詢不是質詢，不管是諮詢還是質詢，賴總統只要回答1個問題，2024年做的承諾，為什麼跳票，可以這樣騙票嗎？請賴總統履行承諾，不然應公開跟人民道歉，自己在2024年大選說謊。

民進黨立委吳思瑤表示，總統國情報告即問即答已被憲法法庭宣告違憲。法律很清楚，接受立委監督的是行政院長、而非總統，這是憲政制度的ABC。

黃國昌 賴清德 民眾黨

上一則

「核電檢查N年後才會重啟」藍委批：賴政府反核、擁核票都要

下一則

新聞眼／兩岸對抗不對話 和平恐淪奢望

延伸閱讀

扮大衛擊殺歌利亞？賴清德總統國防戰略 邏輯矛盾

扮大衛擊殺歌利亞？賴清德總統國防戰略 邏輯矛盾
幾內亞比索政變總統出逃 自塞內加爾抵剛果共和國

幾內亞比索政變總統出逃 自塞內加爾抵剛果共和國
藍喊報告國防特別預算 賴清德：若朝野有共識 願赴國會

藍喊報告國防特別預算 賴清德：若朝野有共識 願赴國會
觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選

觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉