賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲

賴清德總統29日表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（記者胡經周／攝影）

在野黨擬邀賴清德 總統赴立法院，針對1.25兆元（台幣，約400億美元）國防特別預算進行國情報告。賴總統昨表示，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並爭取國會支持。不過，藍白立委都強調，國情報告一定是一問一答，若只是到國會宣講，留在總統府開記者會就好。

國民黨團首席副書記長林沛祥率先拋出邀賴總統赴立院就軍費國情報告，他說，本周二黨團大會將討論此事，如果邀賴總統國情報告，一定是一問一答，「不可能讓賴清德來作秀」。

林沛祥說，依照憲政程序，總統針對國家重大議題應來立法院向全民報告，國防特別預算1.25兆不是經由正式管道，由行政院、總統府來跟立法院溝通協調，而是總統府片面宣布，難免讓民眾覺得是黑箱作業。

民眾黨 主席黃國昌 表示，毫無期待，如果賴總統到國會只是片面地政治宣傳，不肯面對國會議員問題回答，賴總統自己留在總統府開記者會就好了。

黃國昌強調，2024年總統大選時，賴總統稱願意赴國會進行國情報告，且接受立委諮詢。後來強調是諮詢不是質詢，不管是諮詢還是質詢，賴總統只要回答1個問題，2024年做的承諾，為什麼跳票，可以這樣騙票嗎？請賴總統履行承諾，不然應公開跟人民道歉，自己在2024年大選說謊。

民進黨立委吳思瑤表示，總統國情報告即問即答已被憲法法庭宣告違憲。法律很清楚，接受立委監督的是行政院長、而非總統，這是憲政制度的ABC。