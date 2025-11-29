我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

外交系統出身 徐斯儉將任台副防長 在野質疑

台灣新聞組／台北29日電
國安會諮詢委員徐斯儉將出任國防部軍政副部長。圖為今年7月漢光演習期間，時任國安會副秘書長徐斯儉（左一）當天穿軍裝陪同賴清德總統（左二）視導海軍操演。（本報資料照片）
總統府昨宣布，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。總統府發言人郭雅慧說，總統期望借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為國防革新與強化注入全新動能。在野立委質疑，這項人事安排是為外交或國防目的？令人摸不著頭緒。

郭雅慧表示，徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。徐斯儉曾多次率團參與台美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐斯儉更全力協助，深入參與各項國防改革規畫，對國防事務有深刻且全面的掌握。

郭雅慧說，徐斯儉任職外交部政務次長期間起，兼任財團法人國防安全研究院董事，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，徐斯儉多次出席包括柏林安全會議、哈利法克斯國際安全論壇、雷崗安全對話及華沙安全論壇等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。

徐斯儉先前曾被傳可能出任駐美代表，但多次遭外交部否認。徐斯儉將出任國防部副部長，據了解，軍方與綠營內部都有些「意外」，一位熟悉國防外交的綠營人士表示，徐斯儉專長在外交事務，對歐美溝通做得不錯，但對國防事務，過去應無太多經驗；不過這位人士也說，顧立雄也沒有國安軍事背景，但掌理國防部以來獲得好評，徐斯儉對國安戰略了解，或許也能在國防部發揮長才。

國防院前執行長李文忠分析，國防二法（國防法、國防部組織法）明定部長、軍政副部長由文人擔任，過去實務上雖然部長都由軍人換下軍服，不過軍政副部長一直都是文人，直到蔡政府八年才起用軍人，如今徐斯儉出任軍政副部長，其實算是恢復純文人擔任副部長的慣例與立法設計。

不過國安會前副秘書長楊永明認為，國防部對美聯繫已有持續且固定的管道，若要在戰略層次強化對美、對印太等方面的溝通聯絡，徐斯儉的經驗不能說完全沒有相關，不過更應該放在國安會的層次而非單純國防部的層級，這顯得這項人事「有點突兀」，較像派系妥協的結果，而非專業的安排。

國民黨立委王鴻薇說，徐斯儉是外交體系出身，並非軍人出身，顧立雄也是文人部長。國防部的領導人都不是軍人出身，明年要編列達1.25兆元（台幣，約400億美元）的軍事特別預算，再加上賴總統宣告天下，2027年中共就要做好武統台灣的準備，這樣如何因應未來可能的軍事採購，如何整軍備武？

民眾黨立委林國成說，人事權尊重政府機關，但賴政府現在用人不會唯才是用，只用賴總統喜歡的人。賴政府口口聲聲要提高警覺、準備要作戰的意識，國防部、國安會用有軍事背景者會較適當，可見賴政府是嘴巴講一套、做另一套。

