民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟

台灣新聞組／台北29日電
經濟部已於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫。圖為核三廠。（本報資料照片）

核三廠二號機今年5月除役，台灣進入非核家園。經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。行政院長卓榮泰昨在立法院會備詢表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

此舉是否意味民進黨「非核家園」政策轉向，引發外界關注。

前總統蔡英文執政時期以推動非核家園為目標，後續因綠電成本高昂、供電不穩定等情況，在野黨聯手修正核子反應器設施管制法，將核電廠的使用年限自40年延長到60年。

據掌握，經濟部近日正式核定台電核電廠評估報告，其中位於新北市石門區的核一廠因設備老化，不具再運轉可行性；而位於新北萬里區的核二、屏東恆春鎮的核三廠則具再運轉可行性，核二、核三廠的再運轉計畫預計明年3月送核安會，核三廠自主安全檢查則須走審查等流程，需1.5年至2年；核二廠則因乾貯設施延宕近10年，安檢期程將更長。

評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且機組與三一一日本福島核災事故同型，日本同型機組也都除役，核一廠不具再運轉可行性。核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過兩年，功能需再確認，初判仍具再運轉條件。

評估結果顯示，核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定再提運轉計畫，並啟動耐震等相關安全評估。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問，核三廠是否會在2027年重啟？卓榮泰回應，「在安全無虞的狀況下」，如果有必須要汰舊換新的設備，仍必須安全無虞。卓榮泰還強調，不是考量選舉，而是考量核能安全；若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

台電董事長曾文生表示，台電會按「核安會所開考卷」落實各項準備工作，核三廠自主安檢約需一年半到兩年，完成後將再送核安會審查，重啟與否要看核安會審查結果，台電也要同步進行同儕審查。

而針對重啟核電廠是否須經環評，環境部政務次長葉俊宏昨表示，目前仍在研究階段。葉俊宏解釋，台電提交給核安會的安全報告，可能內容就跟環評審查項目重疊，不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家。

全國廢核行動平台昨聲明表示，基於台灣的地質條件以及老舊核電廠的風險，反對重啟核二、核三。平台強調，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退，在安全、核廢與國安皆無法保證的前提下，核電重啟不是可行的能源選項。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸認為，台電若有心要重啟，核三最快一年半，而核二則是兩年半即可，根本不需要像台電所說這麼長時間。

核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修表示，台電認定核一廠因設備老化，不具再運轉可行性，但這不是失去可行性的理由，近年美國、菲律賓的核電廠，都有停機幾十年重啟案例，因零件都可汰舊換新。

至於台電指核二、核三廠重啟最快估需一年半，黃士修認為，但台電打了預防針「最快」，民進黨內有沙盤推演，找個技術細節多卡半年，就能拖過2028年總統大選。

