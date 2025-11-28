中研院長人選 傳陳建仁、周美吟、朱敬一等入列

我的頻道

記者陳宛茜／台北28日電
中研院啟動下任院長遴選作業，表定12月13日評議會將開會投票選出院長排序推薦名單。近日傳出中研院院長遴選委員會將於今日提送至少4名院長候選人推薦名單給評議會，名單除了有之前傳出的前副總統陳建仁，還有中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，以及一位工程科學組院士。

中研院院長遴選委員會表示，目前院長遴選作業均依程序進行中，一切保密，委員會對此不便評論。記者致電周美吟辦公室，無人回應；試著聯絡陳建仁、朱敬一，均未獲回應。

日前立委在立院質詢中研院院長廖俊智時，指出前副總統陳建仁原本是院長遴委會副召集人，並以此身分參加遴委會8月舉辦的兩場座談會，蒐集中研院人對下屆院長的建議。陳建仁卻在9月底請辭，傳出原因是被推薦為院長候選人。

立委批評此舉是「裁判變球員」，「提前知道面試題目」，對其他候選人非常不公平。中研院院長遴委會當時回應，無法告知陳建仁是否為院長候選人，但目前所有的訊息是公開的，沒有公平問題。而中研院早在9月便將兩場座談會紀錄公告於官網。

中研院院長遴委選前請辭並非首例。曾任中研院副院長、代理院長的中研院院士王汎森，原是上屆中研院院長遴委會召集人，也是在請辭後盛傳被推薦為中研院院長候選人。但評議會開會票選院長當天，他被發現擔任評議會執行長主持會議。

曾擁有這兩種「瓜田李下」身分，王汎森未遭質疑選舉不公的情況下，一路被盛傳是呼聲極高的院長候選人，並被認為進入評議會票選前三名、推薦給總統面談圈選的名單之中。但最終總統府證實的總統「面談」院長候選人名單，並未提及王汎森，反而出現了不曾出現在媒體推測名單中的周美吟。

陳建仁曾擔任中研院副院長多年，傳出陳建仁參選中研院院長後，有人質疑以他的地位、資歷和政治色彩，其他候選人肯定都是「陪跑」，減少其他院士的參選意願。

但中研院院士黃一農則持相反看法，他表示，當認為陳建仁是競爭對手後，輸了也是心安理得，反而會有更多院士願意「陪跑」選院長、以此證明自己的地位與成就。

